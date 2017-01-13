MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan Irak uyruklu hayatını kaybetti.
Irak'tan 2 ay önce kente gelerek Kurdali Mahallesi'nde kiraladığı evde tek başına yaşayan Yasir Muvvafoğ Cabbar (23), sokakta henüz kimliği belirlenemeyen zanlıların silahlı saldırısına uğradı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Cabbar'ın öldüğünü belirledi.
Vücuduna çok sayıda kurşun isabet ettiği belirtilen Cabbar'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.