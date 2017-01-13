Kilis'te 'Büyüklerimiz Yalnız Değil' projesi

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KİLİS (AA) - Kilis Belediyesi tarafından başlatılan "Büyüklerimiz Yalnız Değil" Projesi kapsamında kentteki 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Projeyle sosyal yardım ve destek alanında çalışmalarını sürdüren belediye ekiplerince cuma günleri evlerinden alınan yaşlılara, türbe ve cami gibi kutsal mekanlar ile sosyal yaşam alanları gezdiriliyor.

Ekipler, kendi imkanlarıyla yemek yapabilecek durumda olmayan yaşlı vatandaşlar için evlere yemek servisi yapıyor.

Belediye Başkanı Hasan Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçmişin mimarları, geleceğe yön vermiş yaşlılara en iyi tedavi yolunun ilgi, alaka ve şefkat olduğunu belirtti.

Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı gösterdiği tutumun önemine işaret eden Kara, proje sayesinde imkanları olmadığı için bazı sosyal faaliyetlerden uzak kalan büyüklerin her türlü ihtiyacının karşılanması için çaba gösterdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geçmiş ve gelecek arasında manevi bir köprü olan ve değerlerimizi yarınlara aktaran yaşlılarımızın deneyimlerinden mutlaka faydalanmamız gerekir. Yaşamları boyunca ülkesine ve topluma hizmet eden yaşlılarımızın sorunlarıyla yakından ilgilenmeli, hayatlarını insanlığa yakışır bir şekilde sürdürmelerini sağlamalıyız. Onların toplumla bütünleşmesine önem göstermeliyiz."