13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yeni müfredat taslağı görüşe açıldı

13 Ocak 2017 Cuma, 18:42

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), bir yıldır hazırlıkları süren tüm öğretim kademelerindeki 51 zorunlu derse ait yeni müfredat taslak programı, "http://mufredat.meb.gov.tr" adresinden kamuoyunun görüşüne sunuldu. Yeni müfredat için, internet sitesi üzerinden 10 Şubat'a kadar görüş bildirilebilecek.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın düzenlediği basın toplantısı ile açıklanan zorunlu eğitim kademelerindeki 53 derse ait yeni öğretim programından, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri dışındaki 51 dersin program taslağı bugünden itibaren askıya çıkarıldı.

Yeni müfredat için, "http://mufredat.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden öğretmenlerden velilere, öğrencilerden uzmanlara kadar herkes, yeni taslak ders programlarını inceleyerek öneri, şikayet ve eleştiride bulunabilecek. Görüş bildirmek isteyenler adını, soyadını ve mail adresini vermek zorunda olmayacak. Yapılacak öneriler incelenerek, müfredat çalışmalarına 20 Şubat'ta son şekli verilecek ve daha sonra kitap yazımları başlayacak.

Müfredatta, "Tarih bilinci", "Sağlıklı yaşama ve yaşlanma"nın yanı sıra "15 Temmuz Demokrasi Zaferi", "21. yüzyıl becerileri", "Atatürkçülük", "Değerler eğitimi", "Milli Eğitim Kalite Belgesi", "Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi", "Yaşam becerileri" de ana eksenler olarak belirlendi.

Öğretim programlarının akademik bilgi yoğunluğu azaltıldı. Bilişim teknolojilerinin kullanımı ile kazanımlar EBA içerikleriyle eş güdümlü hale getirildi.

Ülkenin tarihsel, kültürel, sosyal ve ahlaki birikimi, milli, manevi kültürel değerler eğitimi yaklaşımıyla programlara eklendi.

Güncellenen öğretim programlarında değerler, konu ve kazanımlarla ilişkilendirildi veya işlenecek değerler belirlenerek bunların kitap yazımında yer alması ve sınıfta verilmesi zorunlu hale getirildi.

Yeni müfredat taslağı, TIMSS, PISA, TEOG ve üniversite sınavları gibi tüm merkezi sınavlardaki kapsam ve kazanımlar da dikkate alınarak oluşturuldu. Bu kapsamda, yeni müfredat, sahadan gelen bilgiler doğrultusunda sürekli güncellenecek.

Beşinci sınıflardan itibaren yabancı dil ağırlıklı hazırlık sınıflarına, 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren 81 ilde belirlenen 500 pilot okulda başlanacak.

- Müfredat taslağındaki yenilikler

Taslakta, öğrencilere duygu yönetimi, farklılıklara saygı, güven, iletişim, kaynakların kullanımı, kendini ifade etme, kendini koruma, kendini tanıma, kurallara uyma, mekanı algılama, milli ve kültürel değerleri tanıma, öz saygı, sevgi, saygı, sorumluluk ve sosyal katılım konu başlıklarında genel kazanımların aktarılması hedeflendi.

Girişimcilik, finansal okuryazarlık, toplumsal cinsiyet eşitliği, siber güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği, verimlilik stratejisi, ulusal fikri haklar, çölleşme, vergi bilinci gibi çeşitli konulara da öğretim programlarında yer verildi.

Mevcut tarih kitaplarında, İkinci Dünya Savaşı'na kadar anlatılan Türkiye Cumhuriyeti tarihi, 1950-2016 yılları arasındaki yakın tarih de dikkate alınacak şekilde müfredata girdi.

Yakın tarih içinde, özellikle 15 Temmuz darbe girişimi, milli iradeye sahip çıkış, AB üyelik süreci ve Kıbrıs müzakereleri gibi son döneme damgasını vuran gelişmeler de yer aldı.

- Matematik dersleri gündelik hayatla ilişkilendirilecek

Ortaokul matematik derslerinde cebir, geometri, veri işleme, olasılık konularının ağırlığı artırıldı. Programda, somut öğretim materyalleri, oyunlar, etkinlikler ile gündelik hayatla ilgili problemlerin çözümünde matematiğin kullanımı esas alındı. Ayrıca, matematik derslerinde bilgi bilişim teknolojilerinin ve yazılımların kullanımının da teşvik edilmesi planlaması yapıldı.

Fen bilimleri programında ise bilimsel, teknolojik ve çevresel okuryazarlık becerilerinin kazandırılması konularına yer verildi.

Kodlama becerisinin geliştirilmesi için ilkokul birinci sınıftan itibaren, algoritmik düşünme kabiliyetini geliştirecek çalışmaların yapılması hedeflendi.

Öğretim programlarında akademik bilgi yoğunluğu azaltıldı. Derslerde öğrencileri zorlayan, özel ders, ek kaynak gibi ihtiyaçları doğuran, bir üst öğrenim düzeyine bırakılması gereken konu ve işlem basamakları ayıklandı. ​



İLGİLİ HABERLER

Başkentteki DEAŞ operasyonu
YEREL

BAŞKENTTEKİ DEAŞ OPERASYONU

Başkentteki FETÖ soruşturması
YEREL

BAŞKENTTEKİ FETÖ SORUŞTURMASI
Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin darbe iddianamesi (4)
YEREL

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDAKİ EYLEMLERE İLİŞKİN DARBE İDDİANAMESİ (4)
Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin darbe iddianamesi (3)
YEREL

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDAKİ EYLEMLERE İLİŞKİN DARBE İDDİANAMESİ (3)
Japonya'daki Sekisei Şoko resifinin yüzde 70'i yok oldu
YEREL

JAPONYA'DAKİ SEKİSEİ ŞOKO RESİFİNİN YÜZDE 70'İ YOK OLDU

TİKA'dan Zanzibarlı balıkçılara destek
YEREL

TİKA'DAN ZANZİBARLI BALIKÇILARA DESTEK
&quot;İran, Türkiye-Rusya yakınlaşmasından rahatsız&quot;
YEREL

"İRAN, TÜRKİYE-RUSYA YAKINLAŞMASINDAN RAHATSIZ"
Hokey: 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na doğru
YEREL

HOKEY: 21 YAŞ ALTI KADINLAR AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA DOĞRU

Osmanlıspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları
YEREL

OSMANLISPOR'DA BEŞİKTAŞ MAÇI HAZIRLIKLARI
Başbakan Yardımcısı Kaynak:
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK:
Başkentte ev sahibini öldüren kiracı tutuklandı
YEREL

BAŞKENTTE EV SAHİBİNİ ÖLDÜREN KİRACI TUTUKLANDI
&quot;Çınarın Gölgesinde Sohbetler&quot; programı
YEREL

"ÇINARIN GÖLGESİNDE SOHBETLER" PROGRAMI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin darbe iddianamesi (2)
YEREL

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDAKİ EYLEMLERE İLİŞKİN DARBE İDDİANAMESİ (2)

ABD'nin Polonya'ya askeri sevkiyatı
YEREL

ABD'NİN POLONYA'YA ASKERİ SEVKİYATI
Bakan Elvan Kahramankazan'da
YEREL

BAKAN ELVAN KAHRAMANKAZAN'DA
Başbakan Yıldırım'ın kabulü
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM'IN KABULÜ
Çocuk Meclisi Kamu Başdenetçisi Malkoç ile buluştu
YEREL

ÇOCUK MECLİSİ KAMU BAŞDENETÇİSİ MALKOÇ İLE BULUŞTU
Gaziler ve şehit ailelerinden anayasa değişikliğine destek
YEREL

GAZİLER VE ŞEHİT AİLELERİNDEN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE DESTEK
Beyin tümörüne karşı genetiğiyle oynanmış bakteri
YEREL

BEYİN TÜMÖRÜNE KARŞI GENETİĞİYLE OYNANMIŞ BAKTERİ
Bakan Çavuşoğlu BAE Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü
YEREL

BAKAN ÇAVUŞOĞLU BAE DIŞİŞLERİ BAKANI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Hazine haftaya ihale düzenleyecek
YEREL

HAZİNE HAFTAYA İHALE DÜZENLEYECEK
Yamaç Paraşütü Milli Takımı Brezilya'ya gitti
YEREL

YAMAÇ PARAŞÜTÜ MİLLİ TAKIMI BREZİLYA'YA GİTTİ
Siber Güvenlik İşbirliği Protokolü
YEREL

SİBER GÜVENLİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
UUİ astronotlarından yeni uzay yürüyüşü
YEREL

UUİ ASTRONOTLARINDAN YENİ UZAY YÜRÜYÜŞÜ