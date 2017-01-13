FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma

GİRESUN (AA) - Giresun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 polis ile bir öğretim görevlisi tutuklandı.
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında üçüncü ve dördüncü sınıf emniyet müdürlerinin de yer aldığı 5 polis ile Giresun Üniversitesinde görevli 1 öğretim görevlisi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 5 polis memuru ile 1 öğretim görevlisi tutuklandı.
Tutuklanan polis memurları ve öğretim görevlisinin daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi.