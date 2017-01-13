13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Trabzonspor, Muhammet Beşir'i pilot takımına kiraladı

13 Ocak 2017 Cuma, 18:52


TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, futbolcusu Muhammet Beşir'i pilot takımı 1461 Trabzon'a kiraladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği bildirimde, "Profesyonel futbolcumuz Muhammet Beşir'in, 2016/2017 futbol sezonu sonuna kadar 300 bin lira karşılığında, 1461 Trabzon Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'ye geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." denildi.

Sezon başında bordo-mavili kulübün TFF 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor'a kiraladığı genç futbolcu, bir süre önce yönetimle yaptığı görüşme sonrası sarı-yeşilli ekiple yollarını ayırmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Siyaset akademisi eğitimleri başlıyor
YEREL

SİYASET AKADEMİSİ EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR
Trabzon'da bombalı araçla saldırı tatbikatı
YEREL

TRABZON'DA BOMBALI ARAÇLA SALDIRI TATBİKATI
Tarihi Karagöz Meydanı için dev bir adım daha atıldı
YEREL

TARİHİ KARAGÖZ MEYDANI İÇİN DEV BİR ADIM DAHA ATILDI
Trabzon'da dörtlü protokol imzalandı
YEREL

TRABZON'DA DÖRTLÜ PROTOKOL İMZALANDI
'Çocuklarda cinsel istismarı' konuştular
YEREL

'ÇOCUKLARDA CİNSEL İSTİSMARI' KONUŞTULAR
Trabzon'da denetimler başlıyor
YEREL

TRABZON'DA DENETİMLER BAŞLIYOR
Rize Alabalığı markalandıktan 200 gün sonra kendini gösterdi
YEREL

RİZE ALABALIĞI MARKALANDIKTAN 200 GÜN SONRA KENDİNİ GÖSTERDİ
İŞKUR unutulmaya yüz tutmuş mesleklere can suyu olacak
YEREL

İŞKUR UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ MESLEKLERE CAN SUYU OLACAK
Trabzonspor'dan sermaye artırımı
YEREL

TRABZONSPOR'DAN SERMAYE ARTIRIMI
Ortahisar'da kaçak yapılaşmaya geçit verilmeyecek
YEREL

ORTAHİSAR'DA KAÇAK YAPILAŞMAYA GEÇİT VERİLMEYECEK
TİSKİ Genel Müdürlüğü istişare toplantısı gerçekleştirildi
YEREL

TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TESOB Başkanı Metin Kara: &quot;Pazara giden eli boş dönüyor&quot;
YEREL

TESOB BAŞKANI METİN KARA: "PAZARA GİDEN ELİ BOŞ DÖNÜYOR"
Trabzonspor, Bursaspor'a konuk oluyor
YEREL

TRABZONSPOR, BURSASPOR'A KONUK OLUYOR
Sarıçamlardan &quot;tohum&quot; alacaklar
YEREL

SARIÇAMLARDAN "TOHUM" ALACAKLAR
Trabzonspor ile Bursaspor 81. randevuda
YEREL

TRABZONSPOR İLE BURSASPOR 81. RANDEVUDA
Trabzon'da kültür sanat
YEREL

TRABZON'DA KÜLTÜR SANAT