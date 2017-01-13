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ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Zanzibar'ın Tumbatu adasındaki balıkçılara 15 adet balıkçı motoru desteğinde bulundu.

"Zanzibar’ın Tumbatu adasında Balıkçılığın Geliştirilmesi Projesi" kapsamında TİKA tarafından temin edilen 15 adet balıkçı motoru düzenlenen törenle yetkililere teslim edildi.

Teslim töreninde Tumbatu Kweyu Balıkçılık Kooperatifi Müdürü Mdungi Mwadini Haji, uzun zamandır adaları ile yakından hiçbir ülkenin veya sivil toplum kuruluşunun ilgilenmediğine dikkati çekti. Adaları ile ancak TİKA’nın ilgilendiğini vurgulayan Haji, TİKA'nın adanın ihtiyaçlarını çok iyi görüp belirlediğini ve kendilerinin en çok ihtiyaç duyduğu deniz motorlarını temin ettiğini belirtti.

Haji, ada halkına minimum maliyet ile maksimum faydanın sağlandığını ifade etti. TİKA’nın yaptığı bu yardımın ada ekonomisine yaklaşık yüzde 15 oranında katkı sağlayacağının altını çizen Haji, TİKA’ya olan minnettarlığını dile getirdi.

Tumbatu adası, Zanzibar’ı oluşturan iki büyük adadan biri olan Unguja’nın kuzey batısında, ana karadan 2 kilometre uzaklıkta yer alıyor. 8 kilometre uzunluğunda yaklaşık 20 bin nüfuslu küçük bir ada olan Tumbatu'nun tamamı Müslümanlardan oluşuyor. Tumbatu halkının başlıca geçim kaynağı arasında balıkçılık yer alıyor.

