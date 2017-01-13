Düzce'den Haleplilere yardım

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DÜZCE (AA) - Düzce İHH İnsani Yardım Derneği tarafından "Suriye'ye bir el de sen uzat" sloganı ile toplanan ve içerisinde insani yardım malzemesi bulunan 6 tır, Halep'e gönderildi.

Kampanya kapsamında toplanan insani yardım malzemelerinin yüklendiği tırların gönderilmesi için Cedidiye Camisi önünde tören düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlatılan törende konuşan AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, kampanyaya her yıl olduğu gibi bu yıl da destek olduklarını ifade etti.

Düzce İHH İnsani Yardım Derneği basın sözcüsü Ali Kasım da kampanyayı sivil toplum örgütleri, iş adamları, belediyeler ve siyasi partilerle birlikte el birliği ile tamamladıklarını söyledi.

Toplanan 160 ton unu çarşamba gününe kadar Suriyeli mağdur ve muhtaçlara ulaştıracaklarını belirten Kasım, "Yapılan yardımlar küçük gibi görülebilir ama bugün yaklaşık 200 bin lira değerindeki bir kampanyaya ile yola çıkıyoruz. Kampanyamız henüz bitmiş değil. Yardımlarımız devam ediyor. Derneğimiz 365 gün çalışıyor. Tüm vatandaşlar dernek binamızdan da yardımlarını mağdurlara ulaştırabilir. Biz, her zaman mazlumlarla vatandaşlarımız arasında köprü olmaya hazırız." dedi.

Konuşmaların ardından yardım malzemesi dolu 6 tır, İl müftüsü Selami Emen'in duasının ardından yola çıktı.







