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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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"Çalışma hayatında milli seferberlik" programı

13 Ocak 2017 Cuma, 19:05

DÜZCE (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Müsteşar Yardımcısı Tarkan Alpay, daha güçlü bir Türkiye için çalışma hayatındaki sorunları belirleyecek ve çözüm yollarını birlikte bulacaklarını söyledi.

Alpay ve beraberindeki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, Düzce Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğünde basın toplantısı düzenledi.

"Çalışma hayatında milli seferberlik" programı için Düzce'de bulunduklarını belirten Alpay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak 10 ili ziyaret edeceklerini anlattı.

Ziyaretler sırasında istihdama katkı sağlamak hedefi ile kayıt dışı istihdamlarla mücadelemizde tarafların desteğini isteyeceklerini aktaran Alpay, şöyle konuştu:

"Ziyaret programlarımızın oldukça verimli geçiyor. Bundan sonraki ziyaretlerimizin de verimliliği katlayarak devam edeceğini düşünüyoruz. Teşviklerimizi anlatacağız. Daha güçlü bir Türkiye için çalışma hayatındaki sorunları belirleyecek ve çözüm yollarını birlikte bulacağız. İşçilerimizin ve işverenlerimizin yanında olacak, alın terinin akıl teri ile değerlendiği ve ikisinin de hakkının korunduğu daha müreffeh bir Türkiye için çalışma yapacağız. Hizmetlerimizle ilgili görüş ve önerileri almak hizmet kalitemizi arttırmak için ihtiyaçlarımızı belirleyeceğiz. Bu kapsamda basın mensuplarının desteğine de ihtiyacımız olacak. Bu seferberliğin her kesime ulaşması ve etkinliği için basınımız, bizim için büyük önem taşıyor."


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