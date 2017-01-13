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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Japonya'daki Sekisei Şoko resifinin yüzde 70'i yok oldu

13 Ocak 2017 Cuma, 19:07

ANKARA (AA) - Japonya'nın Sekisei Şoko bölgesindeki mercan kayalıklarının yüzde 70'inin yok olduğu bildirildi.

Yerel medyadaki habere göre, Japonya Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin en büyük mercan kayalıklarını barındıran Sekisei Şoko bölgesindeki resifin ağarma nedeniyle yok olduğu belirtildi.

Açıklamada, resifteki ağarmanın okyanus suyu sıcaklığındaki artıştan kaynaklandığı kaydedildi.

Okinawa eyaletindeki Ishigaki ve Iriomote adaları arasında yer alan Sekisei Şoko bölgesindeki resifin 35 ayrı noktasında, geçen yıl kasım ve aralık aylarında incelemelerde bulunan Japonya Çevre Bakanlığı yetkilileri, mercan kayalıklarının dörtte üçüne yakının yok olduğunu açıkladı.

Açıklamada ayrıca resifteki ağarmanın çoğunlukla geçen yıl haziran ile eylül ayları arasında, okyanus sularında yaşanan 1-2 derecelik artıştan kaynakladığı vurgulanırken, bölgedeki mercan kayalıklarının yüzde 91,4'ünün tamamen veya kısmi olarak ağardığı ifade edildi.


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