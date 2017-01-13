Başkentteki DEAŞ operasyonu

ANKARA (AA) - Başkentte, terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları, 4'ü ise tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliklerine sevk edildi.
Hakimliklerce sorgulanan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 5'i de yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara'da geçen hafta terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alınmıştı.