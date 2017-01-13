13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Karabük'te FETÖ/PDY soruşturması

13 Ocak 2017 Cuma, 19:42

KARABÜK (AA) - Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında kapatılan bir kolejin müdür yardımcısı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ üyeliğinden aranan ve uygulama noktasında durdurulan bir araçta yakalanan M.Ç, adliyeye sevk edildi.

FETÖ ile bağlantısı tespit edilerek el konulan ve imam hatip lisesi olarak halkın hizmetine sunulan Fatih Kolejinin müdür yardımcısı olduğu öğrenilen şüpheli, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Kardemir Karabükspor, Akhisar Belediyespor maçına hazır
YEREL

KARDEMİR KARABÜKSPOR, AKHİSAR BELEDİYESPOR MAÇINA HAZIR
SGK yeni binasına taşındı
YEREL

SGK YENİ BİNASINA TAŞINDI
TOBB Karabük Akademik danışmanı Türkiye üçüncülüğü ödülü kazandı
YEREL

TOBB KARABÜK AKADEMİK DANIŞMANI TÜRKİYE ÜÇÜNCÜLÜĞÜ ÖDÜLÜ KAZANDI
Vali Aktaş'tan sanayi sitelerine ziyaret
YEREL

VALİ AKTAŞ'TAN SANAYİ SİTELERİNE ZİYARET
Safranbolu'da &quot;Şehitlerimizi Anma Konseri&quot;
YEREL

SAFRANBOLU'DA "ŞEHİTLERİMİZİ ANMA KONSERİ"
Vali Aktaş, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi
YEREL

VALİ AKTAŞ, VATANDAŞLARIN TALEP VE SORUNLARINI DİNLEDİ
MÜSİAD Başkanı Nur: &quot;Kurum içi denetim mekanizmamız sonuna kadar işlemekte ve işletilmektedir&quot;
YEREL

MÜSİAD BAŞKANI NUR: "KURUM İÇİ DENETİM MEKANİZMAMIZ SONUNA KADAR İŞLEMEKTE VE İŞLETİLMEKTEDİR"
Saylar: &quot; Parti teşkilatlarımız ile ilgili herhangi bir bilgi veya belge gelmemiştir&quot;
YEREL

SAYLAR: " PARTİ TEŞKİLATLARIMIZ İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR BİLGİ VEYA BELGE GELMEMİŞTİR"
Karabük merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu
YEREL

KARABÜK MERKEZLİ 12 İLDE FETÖ OPERASYONU
Öğrencilerden El Bab'daki Türk askerine destek
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN EL BAB'DAKİ TÜRK ASKERİNE DESTEK
&quot;Sosyal medya terör örgütleri için bulunmaz bir fırsat&quot;
YEREL

"SOSYAL MEDYA TERÖR ÖRGÜTLERİ İÇİN BULUNMAZ BİR FIRSAT"