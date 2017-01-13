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15 Temmuz gazisi, o geceyi anlattı

13 Ocak 2017 Cuma, 19:51
15 Temmuz gazisi, o geceyi anlattı

MARDİN (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde yaralanan Safiye Bayat, "15 Temmuz, tankın, topun, tüfeğin, uçaksavarın karşısında sadece imanlı kalplerin olduğu, durduğu ve yendiği bir geceydi." dedi.

Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesinin desteği ile İl Müftülüğünde düzenlenen "Yaşama Dokunanlar Mardin'de" etkinliğinde konuşan Bayat, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı.

İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü'ndeki grup arasında bulunan ve olaylar sırasında ayağından yaralanan Bayat, 15 Temmuz gecesi vatan sevgisini yaşayarak öğrendiğini belirterek, "Kitaplardan okuduğumu anlayarak ve hissederek, hiç dökmediğim kadar gözyaşı dökerek yaşadım ve öğrendim." ifadelerini kullandı.

Bayat, 15 Temmuz şuurunu unutmamak ve unutturmamak için her yerde ve her zaman o gün yaşananların anlatılması gerektiğini söyledi.

Bayat, şöyle konuştu:

"O gece gerçekten inanların gecesiydi. 15 Temmuz, tankın, topun, tüfeğin, uçaksavarın karşısında sadece imanlı kalplerin olduğu, durduğu ve yendiği bir geceydi. O gece zafer kazanılan ve tarihe yazılacak, not düşülecek çok güzel bir geceydi. O gece tüm farklılıklar ortadan kalktı. Eğer insanın içerisinde iman varsa, vatan sevgisi de vardır. Vatan sevgisi varsa, bayrak sevgisi de vardır. Bayrağını seven, milletini de sever. Ayırım gözetmeksizin sever. Eğer söz konusu vatansa gerisi teferruat olur."

İstanbul Muhtarları Dayanışma Derneği Başkanı Selami Yakut da, 15 Temmuz gecesi İstanbul'da yaşananları aktardı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman ise, konuşmacılara teşekkür ederek, plaket verdi.

Etkinliğe, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel, kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.



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