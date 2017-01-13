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Aytemiz Alanyaspor'da transfer

13 Ocak 2017 Cuma, 20:00
Aytemiz Alanyaspor'da transfer


ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, daha önce anlaştığı Hollandalı futbolcu Glynor Plet ve kanat oyuncusu Emre Nefiz için imza töreni düzenledi.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'ndeki imza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, eksik bölgelere takviye yaptıklarını söyledi.

Daha önce santrfor Plet'i duyurduklarını belirten Çavuşoğlu, "Şimdi onun için de imza töreni düzenliyoruz. Bize katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Kendisinden beklentilerimiz yüksek. O da buraya hedefleri ve amaçları doğrultusunda geldi. Başarılar diliyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Gaziantepspor'da oynayan Emre Nefiz'i de kadrolarına katmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Genç bir yetenek. Hem bize katkı sağlamaya hem de başarılı olmaya geldi. Yeni sezonda inşallah arkadaşlarımıza yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bu arada altyapıdan kaleci İsmail Ünal, Murat Sevimler ve Ümit Türker'i de profesyonel yaptıklarını dile getiren Çavuşoğlu, bu oyunculara Aytemiz Alanyaspor forması altında başarılar diledi.

Son olarak İsrail ekibi Maccabi Haifa'da forma giyen Hollandalı golcü Plet ise, takım arkadaşları tarafından sıcak karşılanmasının kendisini pozitif etkilediğini belirtti.

Türk futbolunu bildiğini ve özellikle Süper Lig'de oynayan Hollandalı oyuncuları takip ettiğini vurgulayan 29 yaşındaki Plet, şunları kaydetti:

"İlk kez Türkiye'de oynayacağım ama bu sıcak karşılama beni şimdiden ülkeye ve takıma adapte etti diyebilirim. Amacım elbette goller atarak başarılı olmak. Türkiye liginin mücadele seviyesi yüksek. Ismail Aissati ile görüşmem, bu teklifi kabul etmemde etkili oldu."

Gaziantepspor'dan kadroya dahil edilen orta saha oyuncusu Emre Nefiz ise transferde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Ben bu takıma gelince arkadaşlarım çok iyi ve sıcak karşıladılar. İyi hissediyorum ve ikinci yarıda takım olarak iyi şeyler yapacağız. Allah utandırmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Yeşil-turunculu ekipteki ilk hedefinin, forma şansı bularak kendisini göstermek olduğunun altını çizen 22 yaşındaki futbolcu, milli takım forması giymek istediğini de sözlerine ekledi.

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