GÜNCELLEME- Bolu'da kaybolan iki kişiyi arama çalışması

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BOLU (AA) - Bolu'da, kayıp ihbarı verilen iki kişinin bulunması için Mengen ilçesindeki Köprübaşı Barajı'nda yapılan arama çalışmalarına ara verildi.

Mengen ilçesinde balık tutmaya giden ve geçen salı gününden bu yana kendilerinden haber alınamayan Furkan Özçelik ile Halil Tor'u Köprübaşı Barajı'nda başlayan arama çalışmalarına Bolu Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinden 5 balık adam, Bolu Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve jandarma ekipleri katıldı.

Barajın değişik yerlerinde bulunan balık ağları toplandı. Ekipler, barajda kaybolan kayığın bulunması için çalışma yaptı. Çalışma sonucunda kayık, kıyıdan yaklaşık 70 metre uzaklıkta ve 22 metre derinlikte bulundu.

Baraj gölüne dalan ekipler, kayığın sudan çıkartmak için çalışma yaptı.

Göl kenarına getirilen traktörden uzatılan çelik halat kayığa bağlanmak istendiği esnada Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli bir dalgıç, teknenin etrafında bulunan ağlara takılarak boğulma tehlikesi geçirdi.

Sudan çıkartılan dalgıç, Bolu Belediyesi İtfaiyesine ait botla kıyıya götürüldü. Dalgıç, burada bekleyen 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı olarak Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Yaşanan bu olumsuz gelişmenin ardından arama çalışmalarına ara verildi.

Yarın sabah devam edecek arama çalışmaları kapsamında, ilk olarak kaybolan iki kişinin içinde bulunduğu düşünülen tekne baraj gölünden çıkartılacak.

Bolu Valisi Aydın Baruş, olay yerine gelerek arama çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı ve kayıp kişilerin yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Baruş, gazetecilere yaptığı açıklamada, balık avlanmaya çıkan iki kişinin içinde bulunduğu teknenin o gün yaşanan şiddetli rüzgar sonucu devrildiğini belirterek, "Bu esnada iki kişinin suya düştüklerini tahmin ediyoruz. AFAD Müdürlüğümüz durumu haber alır almaz harekete geçti. Arama çalışmalarına başladılar. Kıyı taraması yapıldı. Dün ve bugün de dalgıç ekipleri arama yaptılar. Fakat kayığın etrafının ağlarla örülü olması nedeniyle kayığı dışarıya çıkartamadılar." diye konuştu.

Arama çalışmalarının yarın sabah devam edeceğini aktaran Baruş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yarın sabah kayığı halat marifeti ile yukarı çekip kayığın içinde bulunup bulunmadıklarını kontrol edecekler. Eğer bulunursa arama çalışması sonlandırılacak. Ama bulunmadığı takdirde de buradaki dalgıç ekibini kalabalıklaştırarak devam edeceğiz arama çalışmalarına. Gerekirse de Jandarma Özel Asayiş Komutanlığından kurtarma ekibi talep edeceğiz. Bu çalışmayı pazartesi gününe kadar sonlandıramazsak onlar da pazartesi günü bize dahil olacak."

Baruş, arama çalışmasında görev alan herkese teşekkür ederek,"Hava şartları çok soğuk. Su çok soğuk. Sadece 20 dakika suda kalabiliyorlar. Günde iki, en fazla üç nöbetle dalgıçlarımız suyun altına inebiliyor. Ümit ediyorum bu çalışmalar başarılı bir şekilde sonuçlanır." ifadesini kullandı.

Kurtarma çalışmasını Özçelik ve Tor'un aileleri, yakınları ve köy sakinleri takip etti.

Özçelik (18) ile Tor (38), salı günü öğleden sonra balık yakalamak için kayıkla göle açılmış ve bir daha geri dönmemişti. Kaybolan iki kişinin yakınlarının jandarma ekiplerinden yardım istemesi üzerine baraj gölünde arama çalışması başlatılmıştı.