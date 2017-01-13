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Kerry, Vietnam Başbakanı Nguyen ile görüştü

13 Ocak 2017 Cuma, 20:34

ANKARA (AA) - ABD Başkanı Barack Obama hükümetinin görev süresinin dolmasına sayılı günler kala Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye gelen Dışişleri Bakanı John Kerry, Başbakan Nguyen Xuan Phuc ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Kerry'nin, Başbakan Nguyen ile Hanoi'de bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamaya göre, ziyareti dolayısıyla Kerry'e teşekkür eden Nguyen, Vietnam halkının kendisini iki ülke arasındaki ilişkileri düzeltmek için yoğun çaba harcayan sadık bir dost olarak hatırlayacağını belirtti.

Vietnam-ABD ilişkilerinin ikili, bölgesel ve ulusal çerçevede geliştiğini söyleyen Nguyen, bu durumun, her iki ülke için faydalı olacağına ve bölgedeki barış, istikrar, iş birliği ve refahın tesis edilmesinde fayda sağlayacağına dikkati çekti.

ABD başkanı seçilen Donald Trump'ı arayarak kutladığını anlatan Nguyen, Vietnam'ın, ABD'deki yeni yönetimle de iş birliğini sürdürmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kerry ise son resmi ziyaretini düzenlediği Vietnam'da, iki ülkenin de geçmişi geçmişte bırakmak ve farklı bir gelecek kurmak için çok çalıştığını ifade etti.

Vietnam ile güvenlik ve ekonomi alanında iş birliği içinde olduklarına işaret eden Kerry, iki ülke arasında gaz ve akaryakıt olanaklarını geliştirmek adına 5 milyon dolarlık anlaşma imzalandığını belirtti.

ABD ve Vietnam'ın ticari anlaşmalara ilişkin yoğun çabasını dile getiren Kerry, Trump yönetiminin de ekonomik iş birliğini artırmak isteyeceğini söyledi.

Vietnam'daki Fulbright Üniversitesi'nin geliştirilmesi için iş birliği sağlandığını aktaran Kerry, iki ülkenin çok farklı alanlarda birlikte hareket ettiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı vekili Bui Thanh Son ile de görüşen Kerry'nin yarın da Vietnam Savaşı sırasında görevinin büyük bir kısmını yaptığı Ca Mau kentini ziyaret etmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Kerry, Vietnam ziyaretinin ardından Fransa, Birleşik Krallık ve İsviçre'ye gidecek.

Yerel medya, Kerry'nin Vietnam'a yaptığı son ziyarette ikili ilişkiler açısından önemli bir ilerleme beklenmediğini yazdı.

Kerry, 2015'te ABD ve Vietnam arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin 20. yıl dönümü kapsamında Vietnam'ı ziyaret etmiş, Vietnamlı mevkidaşı Pham Binh Minh ile düzenlediği ortak basın toplantısında, iki ülke arasında birçok alanda ilerleyen ilişkileri övmüştü.

Dışişleri Bakanı Kerry, Vietnam Savaşı sırasında ABD Deniz Kuvvetlerinde görev yapmıştı.



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