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Denizli'deki yangın

13 Ocak 2017 Cuma, 20:36
Denizli'deki yangın

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde bir evde çıkan yangında, yanan çatının çökmesi sonucu hayatını kaybeden anne, baba ve kızlarının cenazesi yan yana toprağa verildi.

Dağmarmara Mahallesi'nde çıkan yangında hayatlarını kaybeden Göktürk ailesinin üç ferdinin cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından ikindi vakti mahalleye getirildi.

Mahalle meydanında helallik alınan ve daha sonra mezarlık yakınında kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi. Gülben Göktürk'ün (13) cenazesi, annesi Habibe (43) ve Halil Göktürk'ün (44) kabrinin ortasına defnedildi.

Cenaze törenine, ailenin geride kalan tek çocuğu olan Gülcan Göktürk (19), ailenin yakınları, Çal kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Halil Göktürk dayısının oğlu olan Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Yangında ailesini kaybeden Gülcan Göktürk, mezarlıktaki defin yerleri için "Burası çok derin", toprak arasında atılan taşlar için "O taşları atmayın incitir" diyerek ağıt yaktı ve "Onlar ölmedi" diyerek gözyaşı döktü.

Tabutların başında ellerini açıp dua eden genç kız, mezarların başından ayrılmak istemedi, annesinin kabrinin başına konulan tahtaya yazma bağladı.

Öte yandan, üç kişinin can verdiği evin enkazından hala dumanların yükselmesi dikkat çekti.

- Denizli'de ikamet ettiğinden kurtuldu

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Dağmarmara Mahallesi'nde Halil Göktürk'e ait evde dün sabah saatlerinde yangın çıkmıştı. Yangını fark ederek uyanan ve çevreden yardım isteyen Halil Göktürk (44) ile eşi Habibe Göktürk'ün (43), iki katlı ahşap evin üst katındaki kızları Gülben Göktürk'ü (13) kurtarmak için girdikleri evde toprak damla birlikte yanan çatı çökmüştü. Olayda Halil, Habibe ve Gülben Göktürk yaşamını yitirmiş, ailenin diğer ferdi Gülcan, özel hastanede sağlık görevlisi olarak çalıştığı için Denizli'de ikamet etmesinden dolayı kurtulmuştu.


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