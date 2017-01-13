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Çernobil'in küllerinden güneş enerjisi santrali kuruluyor

13 Ocak 2017 Cuma, 20:39

ANKARA (AA) - Dünyanın en büyük nükleer faciasına neden olan Çernobil Nükleer Santrali'ndeki radyasyon yayma riski devam ederken Çinli iki şirketin Çernobil santralinin güneyindeki 2 bin 500 hektarlık yasak arazide bir gigavatlık güneş enerjisi santrali kurmayı planladığı bildirildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Çin'in en büyük yenilenebilir enerji kuruluşlarından biri olan Golden Concord Holdings'in (GLC) yan kuruluşu, bölge için güneş panelleri tedarik edip kurulumunu gerçekleştirirken, devlete ait Çin Ulusal Makine Aksamları Sanayi Şirketi'nin (Sinomach) yan kuruluşu ise tesisi inşa edecek ve işletecek. Böylece, radyasyon seviyesinin yüksek olması nedeniyle insanların yaşaması için uygun olmayan alan, enerji üretimi için kullanılacak.

Ukrayna Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ostap Semerak, yaptığı açıklamada, “Bu ucuz arazi ve bol güneş ışığı, proje için sağlam bir temel oluşturmaktadır." ifadesine yer verdi.

Semerak, ayrıca, arta kalan elektrik nakil tesislerinin de yeniden kullanıma hazır durumda olduğunu kaydetti.

GLC Başkanı Shu Hua, yaptığı basın açıklamasında, güneş enerjisi tesisi üzerindeki çalışmaların muhtemelen bu yıl başlayacağını söyledi ve tesisin inşasının avantajlarından bahsetti.

Zarar gören alanların ağaçlandırılması ve yenilenebilir enerjiyle birlikte dikkate değer toplumsal ve ekonomik faydaların oluşacağını belirten Shu, “Yerel halk için toplumu yeniden inşa etmek üzere Ukrayna ile ortak çaba göstermekten memnunuz.” yorumunu yaptı.

Ukraynalı yetkililer, proje için gelecek iki yılda 1 milyar dolar harcanacağını tahmin ediyor.

Çernobil’deki patlamanın üzerinden yaklaşık 30 yıl geçmesine rağmen felaketin izlerini silme çalışmaları hala sürüyor.

Santralin tasfiye çalışmalarının ikinci etabı çerçevesinde, kasımda, patlamanın yaşandığı 4. reaktör binasının üzeri özel çelik çadırla tamamen kapatılmıştı.

Çernobil Nükleer Santrali, 2065 yılına kadar tamamen ortadan kaldırılacak.

Programa göre, 2010-2013 yılları arasındaki ilk etapta nükleer yakıt, santrallerden depolara taşındı.

2013'te başlayan ikinci etap, 2022 yılına kadar devam edecek. Bu süreçte reaktörler muhafaza altına alınacak ve kazanın meydana geldiği reaktör tamamen izole edilecek.

2022-2045 yıllarındaki üçüncü etapta uzmanlar, izolasyon sonrası radyasyonun azalmasını gözlemleyecek. 2045-2065 yıllarındaki son etapta ise santralin sökülmesi ve temizlik işlemi gerçekleştirilecek.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e 110 kilometre uzaklıktaki Çernobil Nükleer Santrali’nde 26 Nisan 1986’da bir deneme esnasında kaza meydana gelmiş ve patlama olmuştu. Patlamadan dolayı havaya yayılan nükleer bulut bölge ve dünya üzerinde milyonlarca insanı olumsuz etkilenmiş, kanser vakalarında artış meydana gelmişti.




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