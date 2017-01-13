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YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
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"Her şeyi vatanımız için yapıyoruz"

13 Ocak 2017 Cuma, 21:03
"Her şeyi vatanımız için yapıyoruz"


ORDU (AA) - Ordu'da hafta sonu düzenlenecek Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda mindere çıkacak olimpiyat madalyalı milli sporcu Taha Akgül, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kadar yapılacak turnuvalarda şampiyon olmak istediğini belirterek, "Her şeyi vatanımız için yapıyoruz." dedi.

Akgül, yarın başlayacak şampiyona öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ordu'ya Türkiye şampiyonu olmak için geldiğini belirtti.

Hiçbir müsabakayı küçümsemediğini ve önünde uzun yıllar olduğunu dile getiren Akgül, şunları aktardı:

"Henüz 26 yaşındayım. Spor için erken ve güzel bir yaş olmakla beraber önümde daha uzun yıllar var. İşimiz profesyonel olarak yapıyoruz. Artık maddi bir beklentimiz yok. Her şeyi vatanımız için yapıyoruz. Uluslararası müsabakalara çıktığımızda maddi bir beklenti içerisinde kesinlikle olmayız. Yeni hedeflerim Avrupa ve dünya şampiyonlukları. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kadar düzenlenecek turnuvaların tamamında şampiyon olmak istiyorum."

Genç sporculara kendisiyle mücadele etme şansı tanıdığını ve Ordu şehrinin güreşi seven bir il olduğunu anlatan Akgül, "Ordu yağlı güreşte başpehlivan yetiştirmiş bir il. Başpehlivan Recep Kara'nın adının verildiği spor salonunda güreşeceğiz. Onun adının verildiği salonda güreşip şampiyon olmak bizim için çok ayrı bir gurur olacak." ifadelerini kullandı.

Taha Akgül, ülkesine madalyalar kazandırdıkça ve kendisini örnek alan genç sporcuları gördükçe çok mutlu olduğunu da dile getirerek, şöyle devam etti:

"Şampiyonluklar gelip geçici. Bizim daha çok karakterimizle örnek olmamız gerekiyor. Mütevazı olup değişmemek lazım. Ben 6 yıldır güreşin zirvesindeyim. Bu sürede dünya, Avrupa ve son olarak olimpiyat şampiyonu oldum. Bunlara rağmen ben hiç değişmedim. Genç kardeşlerimiz bizi örnek alıyor. Bizim yolumuzdan gitmeye çalışıyorlar. İnşallah kendi çocuklarına bizim ismimizi layık gören ailelerin evlatları da vatana ve millete hayırlı bireyler olurlar."

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