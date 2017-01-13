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Futbol: Spor Toto Süper Lig

13 Ocak 2017 Cuma, 21:07


Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ekrem Kan, Serkan Çimen

Bursaspor: Harun Tekin, Erdem Özgenç, Sivok, Ertuğrul Ersoy, Aziz Behich, Merter Yüce, Jorquera, Batalla, John, Kubilay Kanatsızkuş, Deniz Yılmaz

Trabzonspor: Onur Kıvrak, Pereira, Durica, Uğur Demirok, Mas, Onazi, Okay Yokuşlu, Castillo, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, N'Doye

Goller: Dk. 12 Yusuf Yazıcı, Dk. 28 Uğur Demirok (Trabzonspor), Dk. 39 Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 43 N'Doye, Dk. 45+1 Uğur Demirok (Trabzonspor), Dk. 45+1 Sivok (Bursaspor)


BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Bursaspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 2-1 konuk takımın üstünlüğüyle sonuçlandı.

5. dakikada Jorquera'nın ceza alanına gönderdiği topa iyi yükselen Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

8. dakikada gelişen Bursaspor atağında Trabzonspor ceza sahası içinde Olcay Şahan'dan seken topu önünde bulan Jorquera'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

12. dakikada Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın golüyle öne geçti. Mas'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği uzun taç atışında Sivok'tan seken topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

28. dakikada konuk takım Uğur Demirok'un golüyle farkı 2'ye çıkardı. Trabzonspor'un sağ kanattan kazandığı köşe vuruşunu Yusuf Yazıcı kullandı. Bu oyuncunun ceza sahasına yaptığı ortada ön direkte topla buluşan Uğur Demirok'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2

38. dakikada ev sahibi ekip Kubilay Kanatsızkuş'un golüyle farkı 1'e indirdi. Merter Yüce'nin pasıyla Trabzonspor ceza sahası içinde topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Onur Kıvrak'tan döndü. Topu önünde bulan Kubilay Kanatsızkuş'un yeniden yaptığı vuruşta top bu kez ağlara gitti: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Trabzonspor üstünlüğüyle tamamlandı.

Öte yandan hakem Yaşar Kemal Uğurlu, maçın 32. dakikasında bir pozisyona yaptığı itirazdan dolayı Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nu tribüne gönderdi.

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