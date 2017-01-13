13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Uşak'ta cinsel taciz iddiası

13 Ocak 2017 Cuma, 21:22

UŞAK (AA) - Uşak'ta bir ortaokulun müdür yardımcısı, kız öğrencilere elle cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre kent merkezindeki bir ortaokulda eğitim gören 5 kız öğrenci, müdür yardımcısı Ş.Ü'nün (59) kendilerine elle cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla okul yönetimine şikayette bulundu.

Uşak Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü soruşturma çerçevesinde öğrencilerle, rehber öğretmenler ve psikologlar nezaretinde görüşme yapıldı.

Soruşturma sonrası açığa alınan Ş.Ü, suç duyurusunda bulunulması sonrası gözaltına alındı.



İLGİLİ HABERLER

Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
Uşak Ticaret Borsası
YEREL

UŞAK TİCARET BORSASI
Uşak Valisi Ahmet Okur basın mensuplarıyla bir araya geldi
YEREL

UŞAK VALİSİ AHMET OKUR BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİ
Uşak'ta &quot;Gençler Mutlu Yarınlar Umutlu&quot; projesi hayata geçirildi
YEREL

UŞAK'TA "GENÇLER MUTLU YARINLAR UMUTLU" PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ
Cirit Uşak'ta şaha kalkıyor
YEREL

CİRİT UŞAK'TA ŞAHA KALKIYOR
Uşak merkezli FETÖ operasyonunda 13'ü rütbeli 25 emniyet mensubu gözaltına alındı
YEREL

UŞAK MERKEZLİ FETÖ OPERASYONUNDA 13'Ü RÜTBELİ 25 EMNİYET MENSUBU GÖZALTINA ALINDI
Uşak merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

UŞAK MERKEZLİ 8 İLDE FETÖ/PDY OPERASYONU

FETÖ'nün mahrem ve ideolojik yapısına Uşak merkezli operasyon
YEREL

FETÖ'NÜN MAHREM VE İDEOLOJİK YAPISINA UŞAK MERKEZLİ OPERASYON
Uşak Ticaret Borsası
YEREL

UŞAK TİCARET BORSASI
Uşak merkezli 18 ilde FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

UŞAK MERKEZLİ 18 İLDE FETÖ/PDY OPERASYONU
Uşak'ta kar tatili
YEREL

UŞAK'TA KAR TATİLİ
Uşak'ta eğitime bir gün ara
YEREL

UŞAK'TA EĞİTİME BİR GÜN ARA