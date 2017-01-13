13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şanlıurfa'da horoz dövüştürenlere para cezası

13 Ocak 2017 Cuma, 21:24
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde horoz dövüştürdüğü belirlenen 3 kişiye yaklaşık 40 bin lira ceza uygulandı.Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle bir kahvehaneye gitti.Yapılan incelemelerde kahvehanenin arka kısmında dövüş sahnesi olarak kullanılan gizli bölmede 15 horoz bulundu.Horozların sahibi olan 3 kişi ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü, horozlar ise av koruma ekiplerince muhafaza altına alındı. Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ifadeleri alınan 3 kişiye, ilgili kanuna muhalefetten toplam 39 bin 765 lira ceza uygulandı.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa'da asansörle duvar arasına sıkışan çocuk öldü
YEREL

ŞANLIURFA'DA ASANSÖRLE DUVAR ARASINA SIKIŞAN ÇOCUK ÖLDÜ
Vali Güngör Azim Tuna'nın Suruç ziyareti
YEREL

VALİ GÜNGÖR AZİM TUNA'NIN SURUÇ ZİYARETİ
İkamet yangını büyümeden söndürüldü
YEREL

İKAMET YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
Birecik'te organize sanayi bölgesi için toplantı düzenlendi
YEREL

BİRECİK'TE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İÇİN TOPLANTI DÜZENLENDİ
Şakayla başlayan kavga ölümle bitti
YEREL

ŞAKAYLA BAŞLAYAN KAVGA ÖLÜMLE BİTTİ
Biriktirdiği harçlığını Haleplilere gönderdi
YEREL

BİRİKTİRDİĞİ HARÇLIĞINI HALEPLİLERE GÖNDERDİ
AK Parti Harran İlçe Başkanlığında yılın ilk danışma meclisi toplantısı yapıldı
YEREL

AK PARTİ HARRAN İLÇE BAŞKANLIĞINDA YILIN İLK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI YAPILDI
Ekinci'den Şanlıurfaspor'a moral ziyareti
YEREL

EKİNCİ'DEN ŞANLIURFASPOR'A MORAL ZİYARETİ
20. Zırhlı Tugay Komutanı İsmail Hakkı Köseali'den Kaymakam Yosunkaya'yı ziyaret
YEREL

20. ZIRHLI TUGAY KOMUTANI İSMAİL HAKKI KÖSEALİ'DEN KAYMAKAM YOSUNKAYA'YI ZİYARET
Haliliye Belediyesinde vatandaş memnuniyeti ön planda tutuluyor
YEREL

HALİLİYE BELEDİYESİNDE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ ÖN PLANDA TUTULUYOR
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Harran Ovası'na 1 milyon zeytin ağacı
YEREL

HARRAN OVASI'NA 1 MİLYON ZEYTİN AĞACI
Vali Tuna'dan Şanlıurfaspor'a moral ziyareti
YEREL

VALİ TUNA'DAN ŞANLIURFASPOR'A MORAL ZİYARETİ
Sınır hattında &quot;güvenlik duvarı&quot;
YEREL

SINIR HATTINDA "GÜVENLİK DUVARI"
Şanlıurfa'da FETÖ/PDY soruşturmasında 9 akademisyene gözaltı
YEREL

ŞANLIURFA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASINDA 9 AKADEMİSYENE GÖZALTI
Ceylanpınar'da 2 polisin şehit edilmesine ilişkin dava
YEREL

CEYLANPINAR'DA 2 POLİSİN ŞEHİT EDİLMESİNE İLİŞKİN DAVA
Harran Aile Destek Merkezi törenle hizmete açıldı
YEREL

HARRAN AİLE DESTEK MERKEZİ TÖRENLE HİZMETE AÇILDI
Kısas'ta yol yapım çalışması tamamlandı
YEREL

KISAS'TA YOL YAPIM ÇALIŞMASI TAMAMLANDI
50 milyon dolarlık proje hayata geçiriliyor
YEREL

50 MİLYON DOLARLIK PROJE HAYATA GEÇİRİLİYOR
Demirkol'dan eğitim alanında dev atak
YEREL

DEMİRKOL'DAN EĞİTİM ALANINDA DEV ATAK
Şanlıurfa'da planlı elektrik kesintisi uyarısı
YEREL

ŞANLIURFA'DA PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ UYARISI
Şanlıurfa'da aralarında husumet bulunan akrabalar barıştırıldı
YEREL

ŞANLIURFA'DA ARALARINDA HUSUMET BULUNAN AKRABALAR BARIŞTIRILDI
Çalıntı araçtan uyuşturucu çıktı
YEREL

ÇALINTI ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Arkeologlardan Göbeklitepe tepkisi
YEREL

ARKEOLOGLARDAN GÖBEKLİTEPE TEPKİSİ