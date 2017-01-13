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Çankırı'daki FETÖ/PDY davası

13 Ocak 2017 Cuma, 21:52

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından haklarında dava açılan 34 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmaya, tutuklu sanıklar Muzaffer Vural, Talat Özcan, Recep Şenel, Mehmet Ergün, Kemalettin Sazoğlu ve Ayhan Aykutluğ ile tutuksuz sanıklar eski İl Sağlık Müdürü H.N.Y, eski Çankırı Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri S. A, eski Çankırı Devlet Hastanesi Başhekimi İ. Ç. T, sağlık çalışanları H.S ve Z.Ç'nin de aralarında bulunduğu 25 sanık katıldı.

Mahkeme heyeti, Vural, Özcan, Şenel, Ergün, Sazoğlu ve Aykutluğ'un tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıklardan H.S. ve Z.Ç'nin ise tutuklanmasına karar verdi. Heyet, eski Çankırı Devlet Hastanesi Başhekimi İ. Ç. T. ile sağlık çalışanları H.A, M.K, A.Y, Z.Ü. ve A.O.A. hakkında da yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.

Dosya kapsamında henüz kendilerine ulaşılamayan Abdullah Özdemir ve Mustafa Kütük hakkında yakalama kararının devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Çankırı'da FETÖ/PDY'nin sağlık yapılanmasına yönelik mart ayında yapılan operasyonda 14 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan biri tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı. Operasyon kapsamında 20 kişinin de ifadesi alınmış, daha sonra 34 kişi hakkında dava açılmıştı.

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