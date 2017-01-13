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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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"Mucize Doktor" ve "Rita" sahnelendi

13 Ocak 2017 Cuma, 22:02

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) , ''Mucize Doktor'' ve ''Rita'' operasını sanatsverlerle buluşturdu.

SAMDOP, Atatürk Kültür Merkezi’nde yeni yılın ilk prömiyerinde ''Mucize Doktor'' ve ''Rita'' operasını sahneledi.

Romantik İtalyan opera repertuvarının konuşmalı operalarının örneklerinden Donizetti'nin bir perdelik "Rita" operası ve Georges Bizet'in yine bir perdelik "Mucize Doktor" komik operası Şahan Gürkan'ın çağdaş rejisiyle sahneye konuldu.

"Mucize Doktor"da Lauretta ve Silvio adlı aşıkların, Lauretta’nın babası Podestat'nın kızını zengin biriyle evlendirme isteğine eğlenceli bir oyunla karşılık vermesini anlatıyor.

Operanın orkestra şefiliğini Aytuğ Ülgen ile Mikhail Iskrov, dekor tasarımını Gülden Sayıl, kostüm tasarımını Gülnur Çağlayan, koreografisini Arzu Kaya ile ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz üstlendi.

Rita operasında da şiddet uygulayan kocası Gasparo’nun bir deniz kazasında öldüğünü öğrenince yeni bir hayata başlayan ve bir spor salonu açarak yaşamının dizginlerini elinde tutmaya çalışan Rita’nın hikayesi aktarılıyor.

''Mucize Doktor'' ve ''Rita'' operasına sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.​



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