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Hokey: 21 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

13 Ocak 2017 Cuma, 22:31


ANKARA (AA) - 21 Yaş Altı Erkekler Avrupa Salon Hokey Şampiyonası Slovenya'da başladı. Türkiye, organizasyonun ilk gününde 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Türkiye Hokey Federasyonu'ndan yapılan açıklamada millilerin İtalya'yı 4-2 mağlup ettiği, Ukrayna ile 1-1 berabere kaldığı bildirildi.

Puconci kentindeki şampiyonada Türkiye'ye, İtalya karşısında galibiyeti getiren golleri Ali Akın Özkılıç (3) ve Yasin Sekmen kaydetti.

Ay-yıldızlılar ikinci maçta Ukrayna ile karşılaştı. Milliler Celal Aydın'ın golüyle öne geçmesine karşın üstünlüğünü koruyamadı ve müsabaka 1-1 sona erdi.

Türkiye şampiyonanın ikinci gününde yarın Norveç ve Slovakya ile karşılaşacak.


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