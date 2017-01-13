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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Manavgat'ta erkek cesedi bulundu

13 Ocak 2017 Cuma, 22:58
Manavgat'ta erkek cesedi bulundu

ANTALYA (AA) - Manavgat'ta çobanlar tarafından ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Değirmenli Mahallesi İshak Seydi Türbesi yakınlarındaki ormanlık alanda çürümüş ceset gören çobanlar, jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri, cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirledi. İncelemenin ardından ceset, Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Öte yandan, cesedin ilçede 28 Kasım'dan bu yana kayıp olan bir şahsa ait olup olmadığının belirlenmesi için de çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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