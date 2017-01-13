Maçın ardından

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.





BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Bursaspor'un yardımcı antrenörü Fuat Buruk, iyi bir takıma karşı mağlup olduklarını söyledi.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun karşılaşma sırasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından tribüne gönderilmesi nedeniyle basın toplantısına katılan Buruk, karşılaşmaya kazanmak için çıktıklarını belirtti.

Sahada istediklerini yapamadıklarını anlatan Buruk, ''Bugün iyi bir takıma karşı kaybettik. Trabzonspor iyi oyunculardan oluşan bir takım. Kötü goller yedik. Ayrıca karşılaşmanın hakeminin de oyunu gerdiğini düşünüyorum. Maçlar biraz duygusal yönetiliyor. Trabzonspor'u kutluyoruz. Biz sadece bir maç kaybettik. Hedefimiz ilk 5 ve Avrupa kupalarına katılmak." ifadelerini kullandı.





- Trabzonspor cephesi





Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise sezon başından beri takım olabilme adına ortaya yoğun mücadele koyduklarını ancak bazı şeylerin kolay gerçekleşemediğini dile getirdi.

Yanal, ligin güçlü takımlarından biriyle karşılaştıklarını ve kazandıklarını vurgulayarak, ''Bizim için önemli bir galibiyet. Yolumuza, kendini buraya ait hisseden oyuncularla devam edeceğiz.'' değerlendirmesinde bulundu.



Takım olmak adına biraz daha zamana ihtiyaç duyduklarını ifade eden Yanal, bordo-mavili taraftarlardan kendilerine güvenmelerini ve biraz daha anlayış göstermelerini rica etti.

Teknik direktör Yanal, bir gazetecinin ''Mehmet Ekici hazırlık kampında sizinle birlikteydi ancak bugün sahada yoktu. Bunun bir nedeni var mı?'' sorusuna, ''Bir takım problemleri olabilir. Bir an önce çözmesi gerekiyor. Biz bir takım oluşturuyoruz. Şu an ne dersem yalan olur. Bununla ilgili yarın veya yarından sonra başkanımız bir açıklama yapacaktır.'' karşılığını verdi.

Ersun Yanal, yeni transfer Olcay Şahan'ın da takıma önemli katkılar sağlayacağına inandığını sözlerine ekledi.