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İstanbul'daki terör saldırısı

13 Ocak 2017 Cuma, 23:42
İstanbul'daki terör saldırısı

ORDU (AA) - Trabzonspor Derneği üyeleri, İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybeden Mustafa Sezgin Seymen'i unutmadı.

Trabzonspor Derneği Başkanı Muammer Umur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Seymen'le her hafta maçları birlikte izlediklerini söyledi.

Seymen'in, derneğin yönetim kurulunda yer aldığını anlatan Umur, "Mustafa terör kurbanı olarak aramızdan ayrıldı. Her zaman oturmuş olduğu sandalyeyi boş bıraktık. Sandalyeyi ve yanındaki masayı kendi özel Trabzonspor eşyaları ile donattık. Anılarıyla bu dernekte yaşayacak" dedi.

Terörü şiddetle kınadıklarını ifade eden Umur, böyle bir saldırının bir daha yaşanmamasını temenni etti.

Mustafa'nın, Trabzonspor tutkunu olduğunu vurgulayan Umur, "Her hafta maçı izlediği sandalyeyi bundan sonra da boş bırakacağız. Böylelikle onu unutmayacağız ve burada yaşatacağız. Kardeşimizin ailesine ve yakınlarına bir kez daha sabırlar, kendisine de Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Mustafa Arslan ise Seymen'in Trabzonspor'un maçlarını kaçırmadığını anlattı.

Arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını aktaran Arslan, "Mustafa yaşamını yitirdikten sonraki ilk maçta onu unutmak istemedik. Bu nedenle de onu bu dernekte yaşatma kararı aldık. Allah mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.



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