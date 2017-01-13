Malatya'daki FETÖ/PDY operasyonu

MALATYA (AA) - Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 12 öğretmenden 3'ü tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY ile irtibatlı oldukları gerekçeleriyle daha önce gözaltına alınan Milli Eğitim Bakanlığında görevli 12 öğretmenin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 12 öğretmenden 3'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.