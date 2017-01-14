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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Gençlik Kolları tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 2. Abdülhamid Han'ı anma programına katılacak.

(İstanbul/15.30)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- 9. Büyükelçiler Konferansı

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konferansta basın toplantısı düzenleyecek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise verilecek çalışma yemeğine katılacak.

(Ankara/16.30/12.30)

2- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)

3- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Bağdat)

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad)





KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Haliç Kongre Merkezinde "15 Temmuz Müzesi" Çalıştayına katılacak, Prof. Dr. Orhan Okay'ın Fatih Camisi'ndeki cenaze namazına iştirak edecek, Lütfi Kırdar Kongre Sarayı'nda turizm sektörü temsilcileriyle gerçekleştireceği toplantı sonrası basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/10.00/13.00/15.30)

2- Merhum Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğünce düzenlenen özel programla yad edilecek.

(İstanbul/16.00)





SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 4 maç oynanacak.



- Lider Medipol Başakşehir, evinde Kayserispor'la, Galatasaray ise deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak.

(İstanbul/16.00/Konya/19.00)



2- TFF 1. Lig'de 17. hafta 4 maçla start alacak.

3- Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası Ordu'da başlayacak.

(Ordu)



4- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta 3 karşılaşma oynanacak.





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