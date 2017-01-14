14 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Erzincan merkezli FETÖ/PDY operasyonu

14 Ocak 2017 Cumartesi, 00:03

ERZİNCAN (AA) - Erzincan merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, soruşturmayı yürüten Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda FETÖ'nün il yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede Erzincan, Ankara, İzmir, Trabzon, Erzurum ve Mardin'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY'ye ait dershane, okul ve derneklerin yöneticileri ile bazı iş adamlarının aralarında olduğu zanlılardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandığı belirlendi.

Zanlıların, ifade işlemleri için emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında firari 9 kişinin de arandığı belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Yunus Emre Mahallesi sorumluluk alanı Huzur toplantısı yapıldı
YEREL

YUNUS EMRE MAHALLESİ SORUMLULUK ALANI HUZUR TOPLANTISI YAPILDI
Ahır ve ağıl projeleri hibe başvuruları başladı
YEREL

AHIR VE AĞIL PROJELERİ HİBE BAŞVURULARI BAŞLADI