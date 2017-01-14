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Mersin'de yaylada mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 00:23
Mersin'de yaylada mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı

ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanlığı, Mersin'in Mut ilçesi Söğdözü yaylasında mahsur kalan 2 kişinin, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait arama kurtarma helikopteri ile kurtarıldığını bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığı, Mersin'in Mut ilçesi Söğdözü yaylasında mahsur kalan 2 vatandaşla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Konuyla ilgili açıklamada, "4 Ocak'ta Mersin'in Mut ilçesi Söğdözü yaylasında mahsur kalan 2 vatandaş, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir arama kurtarma helikopteri ile kurtarılarak, Mersin'de hazır bekleyen 112 ekiplerine teslim edildi." ifadeleri kullanıldı.

Kurtarma operasyonuna ait fotoğraf ve görüntüler de paylaşıldı.







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