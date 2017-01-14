14 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Aydın'da trafik kazaları: 7 yaralı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 02:19
Aydın'da trafik kazaları: 7 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'da iki trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çetin Gürbüz (23) yönetimindeki 48 NZ 799 plakalı otomobil, Aydın-Muğla karayolunun Hallaçlar mevkisinde refüje çarparak devrildi.

Kazada, sürücü Çetin Gürbüz ile araçta bulunan Kadir (17), Metin (16), Umut (20) ve Oktay Gürbüz (19), yola savrularak yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aydın Devlet, Atatürk Devlet ile Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanelerine kaldırılan yaralılardan Metin ve Oktay Gürbüz'ün hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Aydın-Muğla karayolundaki başka bir kaza ise Mehmet Şimşek idaresindeki plakasız motosikletin Şaban Çelik'in kullandığı bisikletle çarpışması sonucu yaşandı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan ve sağlık ekipleri tarafından Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Sökespor hazırlık maçında Soma ile berabere kaldı
YEREL

SÖKESPOR HAZIRLIK MAÇINDA SOMA İLE BERABERE KALDI
Başkan Çeçrioğlu engellilerin yüzünü güldürüyor
YEREL

BAŞKAN ÇEÇRİOĞLU ENGELLİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR
Başkan Kılınç Köşk'e bir proje daha kazandırıyor
YEREL

BAŞKAN KILINÇ KÖŞK'E BİR PROJE DAHA KAZANDIRIYOR
Söke Trakya Birlik Kooperatifi Başkanı Mustafa Avcı'nın acı günü
YEREL

SÖKE TRAKYA BİRLİK KOOPERATİFİ BAŞKANI MUSTAFA AVCI'NIN ACI GÜNÜ
Söke'nin TEOG şampiyonları ödüllendirildi
YEREL

SÖKE'NİN TEOG ŞAMPİYONLARI ÖDÜLLENDİRİLDİ
Efeler Belediyesi'nden Baltaköy Camisine destek
YEREL

EFELER BELEDİYESİ'NDEN BALTAKÖY CAMİSİNE DESTEK
Aydın Büyükşehir Meclisi Ocak ayı 2. toplantısını yaptı.
YEREL

AYDIN BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ OCAK AYI 2. TOPLANTISINI YAPTI.
Başak Koleji'nden öğrenci ve velilere sağlık hizmeti
YEREL

BAŞAK KOLEJİ'NDEN ÖĞRENCİ VE VELİLERE SAĞLIK HİZMETİ
Kuşadası Belediyespor kadınlar için spor kursları düzenliyor
YEREL

KUŞADASI BELEDİYESPOR KADINLAR İÇİN SPOR KURSLARI DÜZENLİYOR
Kuşadası'nda belgesel gösterimi
YEREL

KUŞADASI'NDA BELGESEL GÖSTERİMİ
Başkan Akın öğrencilere oyun takvimi hediye etti
YEREL

BAŞKAN AKIN ÖĞRENCİLERE OYUN TAKVİMİ HEDİYE ETTİ
Balıkçılar, denizlerden dolar avlıyor
YEREL

BALIKÇILAR, DENİZLERDEN DOLAR AVLIYOR
Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASI'NDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
&quot;İbrahim Keresteci Basın Ödülleri&quot; Aydın'daki Sahiplerini Buldu
YEREL

"İBRAHİM KERESTECİ BASIN ÖDÜLLERİ" AYDIN'DAKİ SAHİPLERİNİ BULDU
5. Kuşadası Balık Avı Turnuvası 8-9 Nisan'da yapılacak
YEREL

5. KUŞADASI BALIK AVI TURNUVASI 8-9 NİSAN'DA YAPILACAK
Aydınlı muhtarlar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu
YEREL

AYDINLI MUHTARLAR CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BULUŞTU
Erdem, toprak kayması mağdurlarının sorununu Ankara'ya taşıdı
YEREL

ERDEM, TOPRAK KAYMASI MAĞDURLARININ SORUNUNU ANKARA'YA TAŞIDI
Gazipaşa Ortaokulu'nun kızları filede il şampiyonu oldu
YEREL

GAZİPAŞA ORTAOKULU'NUN KIZLARI FİLEDE İL ŞAMPİYONU OLDU
Demokratlar Grubu Derneği 1 yaşına girdi
YEREL

DEMOKRATLAR GRUBU DERNEĞİ 1 YAŞINA GİRDİ
Aydın'da Gıda Zehirlenmesi, Öğrenci ve Öğretmenler Hastaneye Akın Etti
YEREL

AYDIN'DA GIDA ZEHİRLENMESİ, ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLER HASTANEYE AKIN ETTİ