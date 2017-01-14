14 OCAK 2017
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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GÜNDEM / 14 OCAK 2017

14 Ocak 2017 Cumartesi, 09:00

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920



1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Borsa İstanbul Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve yeni hizmet binasının açılış törenine katılacak.


(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


2- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Gençlik Kolları tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 2. Abdülhamid Han'ı anma programına katılacak.

(İstanbul/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)


DÜNYA-DİPLOMASİ

1- 9. Büyükelçiler Konferansı

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konferansta basın toplantısı düzenleyecek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise verilecek çalışma yemeğine katılacak.

(Ankara/16.30/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)



KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Haliç Kongre Merkezinde "15 Temmuz Müzesi" Çalıştayına katılacak, Prof. Dr. Orhan Okay'ın Fatih Camisi'ndeki cenaze namazına iştirak edecek, Lütfi Kırdar Kongre Sarayı'nda turizm sektörü temsilcileriyle gerçekleştireceği toplantı sonrası basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/10.00/13.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Merhum Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğünce düzenlenen özel programla yad edilecek.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 4 maç oynanacak.

- Lider Medipol Başakşehir, evinde Kayserispor'la, Galatasaray ise deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak.

(İstanbul/16.00/Konya/19.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 1. Lig'de 17. hafta 4 maçla start alacak. (Fotoğraflı)

3- Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası Ordu'da başlayacak.

(Ordu) (Fotoğraflı)

4- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta 3 karşılaşma oynanacak.


ÖZEL HABER

1- İhracatçı yeşil pasaportuna kavuşuyor

- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci:

- "Yaklaşık 16-17 bin ihracatçımıza, belirlediğimiz bazı şirketlerimize yeşil pasaport vereceğiz"

- "En kısa sürede, belki ocak bitmeden de bu sistem devreye girmiş olacak"

- "Son 3 yılda yıllık ortalama ihracatı 1-10 milyon dolar arasındaki ihracat şirketlerimize 1, 10-25 milyon dolar arasındakilere 2, 25-50 milyon dolar arasındakilere 3, 50-100 milyon dolar arasındakilere 4, 100 milyon doların üzerindekilere 5 yeşil pasaport hakkı verilecek"

- "Rusya tarafında biraz ayak sürüme, Putin'in o yaklaşımının tam anlamıyla yerine gelmediğini görüyoruz. Avrasya Gümrük Birliğinde hizmetler ve yatırımlar anlamında da serbest ticaret anlaşması görüşmeleri bütün hızıyla olumlu devam ediyor ancak bir türlü iki ülke ilişkilerinin 2015 Kasım öncesine dönmesine yönelik sonuçlar alınamadı"

(Seval Ocak Adıyaman-İbrahim Yılmaz / Ankara)


2- Denize ikinci havalimanının temeli nisanda atılıyor

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan:

- "Deniz üzerine dolgu yöntemiyle inşa edilen Türkiye'nin ikinci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı'nda mali teklifleri aldık. Türkiye'nin dev yatırımlarından biri olacak bu havalimanın altyapı ihalesini kimin kazandığını 10 ila 15 gün içinde açıklayacağız"

- "Nisan ayına kadar temelini atmayı planladığımız havalimanını, 3 milyona yakın yolcuya hizmet verebilecek şekilde yapılacak"

- "Havalimanını 2022 yılına kadar tamamlayarak, bölge halkının özlemini gidereceğiz"

(Arife Yıldız Ünal / Ankara)


3- "Sebze meyve piyasasında revizyon yıl ortasında"

- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:

- "(Sebze ve meyve piyasası) Yeni bir revizyon piyasa aktörleri tarafından isteniyor. Biz de bununla ilgili çalışmalarımızı başlattık. 2017'nin ortalarına doğru bunu hayata geçirmiş oluruz"

- "(Sebze ve meyvede) Fire oranlarını düşürerek, maliyetleri azaltmak istiyoruz. Birtakım düzenleme ve teşvikleri ortaya koyarak fiyatların makul seviyelere çekilmesini arzuluyoruz"

(Mustafa Çalkaya-Hüseyin Karatepe / Ankara)



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