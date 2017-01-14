14 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Karayollarında durum

14 Ocak 2017 Cumartesi, 09:05

ANKARA (AA) - Kar ve tipi karayolu ulaşımını olumsuz etkiliyor. Karayollarının bakım-onarım ve yenileme çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Durumu Bülteni̇'ne göre, Bozkır-Hadi̇m-Taşkent, Sarıveli̇ler-Ermenek ve Akçay-Cumaçay-Ağrı yolları kar ve ti̇pi̇ nedeni̇yle trafi̇ğe kapalı bulunuyor. Tırların İstanbul'a gi̇ri̇ş ve çıkışlarına izin verilmiyor.

İzmir-Aydın Otoyolu, Aydın istikameti 1-2. kilometreleri, Belevi Viyadüğü'nde genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak. Ulaşım acil geçişten şerit değişikliği yapılarak sağlanacak.

Tirebolu-Torul Devlet Yolu Günyüzü-2, Günyüzü-1, Elceğiz ve Taşlıca tünellerinde 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacak bakım-onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.


İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM / 14 OCAK 2017
YEREL

GÜNDEM / 14 OCAK 2017
Öğrenciler aileleri ile birlikte kitap okuyacak
YEREL

ÖĞRENCİLER AİLELERİ İLE BİRLİKTE KİTAP OKUYACAK
Emniyet teşkilatına ilişkin yönetmelik değişikliği
YEREL

EMNİYET TEŞKİLATINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ
GÜNDEM ÖZETİNE EK
YEREL

GÜNDEM ÖZETİNE EK
Prof. Dr. Orhan Okay'ın vefatı
YEREL

PROF. DR. ORHAN OKAY'IN VEFATI
Mersin'de yaylada mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı
YEREL

MERSİN'DE YAYLADA MAHSUR KALAN 2 KİŞİ HELİKOPTERLE KURTARILDI
GÜNDEM ÖZETİ / 14 Ocak 2017
YEREL

GÜNDEM ÖZETİ / 14 OCAK 2017

FETÖ çatı davası
YEREL

FETÖ ÇATI DAVASI
BM İnsan Hakları Raportörü Lee Arakan'da
YEREL

BM İNSAN HAKLARI RAPORTÖRÜ LEE ARAKAN'DA
Japonya, &quot;yaşlanma&quot; eşiğini yeniden tanımlıyor
YEREL

JAPONYA, "YAŞLANMA" EŞİĞİNİ YENİDEN TANIMLIYOR
Tekerlekli sandalye basketbol
YEREL

TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL
Hokey: 21 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası
YEREL

HOKEY: 21 YAŞ ALTI ERKEKLER AVRUPA ŞAMPİYONASI
Brazilya'da sarı humma vakaları nedeniyle acil durum ilan edildi
YEREL

BRAZİLYA'DA SARI HUMMA VAKALARI NEDENİYLE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ
TBMM Genel Kurulundaki kavga
YEREL

TBMM GENEL KURULUNDAKİ KAVGA

Çavuşoğlu Kanadalı Bakan Hussen ile telefonda görüştü
YEREL

ÇAVUŞOĞLU KANADALI BAKAN HUSSEN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Filipinler'de Alman çiftin kaçırılması
YEREL

FİLİPİNLER'DE ALMAN ÇİFTİN KAÇIRILMASI
Başbakan Yıldırım, Bilecik'i kutladı
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM, BİLECİK'İ KUTLADI
Çernobil'in küllerinden güneş enerjisi santrali kuruluyor
YEREL

ÇERNOBİL'İN KÜLLERİNDEN GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURULUYOR
Kerry, Vietnam Başbakanı Nguyen ile görüştü
YEREL

KERRY, VİETNAM BAŞBAKANI NGUYEN İLE GÖRÜŞTÜ
PTT'den Filistin atağı
YEREL

PTT'DEN FİLİSTİN ATAĞI
ABD ordusu su altı haberleşme şebekesi geliştiriyor
YEREL

ABD ORDUSU SU ALTI HABERLEŞME ŞEBEKESİ GELİŞTİRİYOR
Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin darbe iddianamesi (5)
YEREL

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDAKİ EYLEMLERE İLİŞKİN DARBE İDDİANAMESİ (5)
Başkentteki DEAŞ operasyonu
YEREL

BAŞKENTTEKİ DEAŞ OPERASYONU

Başkentteki FETÖ soruşturması
YEREL

BAŞKENTTEKİ FETÖ SORUŞTURMASI