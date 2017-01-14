Soylu, "Sabah Namazı Buluşmaları"nın konuğu oldu

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ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneğince Kocatepe Camisi'nde düzenlenen "Sabah Namazı Buluşmaları"na katıldı.

Soylu, TBMM'de sabah saatlerine kadar devam eden anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin ardından Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneğinin etkinliğine katılarak Kocatepe Camisi'nde sabah namazı kıldı.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce ve Ankara Valisi Ercan Topaca'nın da eşlik ettiği Soylu, daha sonra Türkiye Diyanet Vakfı Kocatepe Konferans Salonu'nda dernek üyeleri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kocatepe Camisi İmam Hatibi Nebi Yaşar tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okunmasının ardından program, basına kapalı olarak devam etti.