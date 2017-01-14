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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Doğu Anadolu'da soğuk hava

14 Ocak 2017 Cumartesi, 10:24

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 26 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde, buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli ve puslu olacağı öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgarın değişik yönlerden hafif esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 26, Kars'ta 25, Ardahan'da 24, Erzurum'da 20, Iğdır'da 13, Erzincan'da 11 derece olarak ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığı ise Erzincan'da 1, sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Iğdır'da 2, Ağrı'da 4, Kars'ta 7 ve Ardahan'da 8 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 49, Erzurum'da 28, Kars'ta 17, Ardahan'da 15, Iğdır'da 9 ve Erzincan'da 1 santimetre oldu.

Yetkililer, sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don olayı ile beraber yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğini belirterek, bu konularda dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.



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