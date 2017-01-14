Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Tür koruma eylem planları ile elde edilen bilgiler, türlerin mevcut durumu ile gelecekte olması gereken yer arasındaki yolu tarif ederek yapılması gerekenleri açıklayan bir yol haritası çıkarılmasını sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2013'te başlattığı tür koruma eylem planlarını hayata geçirmeye devam ediyor. 2017 için 16 türde uygulanacak proje ile biyolojik çeşitliliği açısından önemli bir yere sahip olan türlerin belirlenmesi ve nesli tehlike altında bulunan türlerin korunması hedefleniyor.

Açıklamada, Bakan Eroğlu'nun konuya ilişkin görüşlerine de yer verildi.

Tür Koruma Stratejisi hazırlanırken bilim insanlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve bağımsız uzmanların, kamu kurumu çalışanlarının ve Dünya Doğa Koruma Birliği uzmanlarının görüşlerinin alındığını belirten Eroğlu, bu çerçevede 10 yıllık süreçte çalışılması hedeflenen türlerin önceliklendirildiği listenin ortaya koyulduğunu ifade etti.

Eroğlu, tür eylem planlarının biçim ve içerik açısından nasıl olması gerektiğine dair kararları alarak, uygulanacak eylem planları şablonlarını ortaya çıkardıklarını bildirdi.

- 45 tür için eylem planı hazırlandı

Bu planların asıl hedefinin Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik açısından önemli bir yere sahip olan türlerin belirlenmesi ve nesli tehlike altına düşmüş ya da düşebilecek türlerin korunması olduğunun altını çizen Eroğlu şunları kaydetti:

"2002 yılında 2 adet tür koruma eylem planı varken, 2013 senesinde başlatılan çalışmalar neticesinde 2016’da bu sayıyı 45'e yükselttik. Bugüne kadar Afyonkarahisar'da Eber Sarısı, Kahramanmaraş'ta Sümbül, İzmir'de Akzambak, Şanlıurfa'da Çizgili Sırtlan, Trabzon'da Dağ Horozu, Elazığ'da Baskil Lalesi, Gaziantep'te Fırat Kaplumbağası, Samsun'da Samsun Madımağı, Artvin'de Hopa Engereği, Rize'de Sakallı Yarasa, ulusal çapta ise Turna gibi pek çok türe koruma eylem planı hazırladık. Ayrıca Giresun'da İtdolanbacı istilacı türü için de mücadele eylem planı yapıldı."

Bu yıl 16 tür için eylem planı hazırlanacağını bildiren Eroğlu, bu türlerin "İspir Çıngırağı, Gövre Balbaşı Sivri Çayı, Denizli Nakılı Testiotu, Ayaş Çançiçeği, Er Geven, Sığırkuyruğu, Sivas Engereği, Tüllüşah, Koyak Tülübaş, Has Tülübaş, Hatay Dağ Ceylanı, Akbez Geyik Böceği, Marmaris Semenderi, Kafkas Semenderi, Ağrı Kertenkelesi" olduğunu belirtti.

Eroğlu, 2019'un sonunda proje başlangıcında hedeflenen sayı olan 100 tür için koruma eylem planının tamamlanacağını ifade ederek şunları kaydetti:

"Tür koruma eylem planları ile elde edilen bilgiler, türlerin mevcut durumu ile gelecekte olması gereken yer arasındaki yolu tarif ederek yapılması gerekenleri açıklayan bir yol haritası çıkarılmasını sağlıyor."