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ANKARA (AA) - Serbest elektrik tüketicileri, abonelikleriyle ilgili bilgilerin yer aldığı portala, kuralları Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) tarafından belirlenen yöntemle ulaşacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, serbest elektrik tüketicileri, hali hazırda seçtikleri tedarikçiye ilişkin bilgilerle kendi aboneliklerine ilişkin bilgilerin yer aldığı "serbest tüketici portalı"na, kuralları EPİAŞ tarafından belirlenen yöntemle erişecek.

EPİAŞ, serbest tüketici portalına erişecek tüketicilerin kimliklerinin doğrulanmasını teminen, ilgili diğer kurum ve kuruluşlara ait elektronik platformları kullanabilecek.

Söz konusu portal kapsamında sunulan bilgilerin bir bölümü ya da tamamı ayrıca e-Devlet üzerinden de sunulabilecek.

- Serbest tüketim noktasının tahliyesi

Bir tüketim noktasının, serbest tüketici tarafından tahliye edilmesi durumunda, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından tespitin yapıldığı tarihte sayaç okuması yapılacak ve bu okuma, son okuma olarak kabul edilecek.

Serbest tüketicinin mevcut tedarikçisinin portföyünden çıkarılması işlemi, TEİAŞ veya ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından Piyasa Yönetim Sistemi üzerinden başlatılacak ve mevcut tedarikçi tarafından reddedilmediği takdirde herhangi bir süre beklenmeden onaylanmış sayılacak. Daha önceki düzenlemede tedarikçilere red işlemi için 5 iş günü süre tanınıyordu.



Söz konusu işlemde mevcut tedarikçilerin sadece tahliye işleminin gerçekleşmediği veya tüketim noktasını devralan yeni kişiyle ikili anlaşması olduğu gerekçesiyle reddedebilmesi uygulamasına devam edilecek. Bu uygulamaya ek olarak EPİAŞ, bu işlemlere ilişkin süreci belirleyerek duyuracak ve serbest tüketici veri tabanında gerekli güncellemeleri yapacak.

EPDK'nın serbest tüketici limitini 2017 yılı için 2 bin 400 kilovatsaate düşürmesiyle, aylık faturası yaklaşık 82 lira ve üzerinde olan elektrik tüketicileri, elektriğini istediği tedarikçiden alma hakkına sahip olabiliyor. Bu haktan yararlanmak isteyen tüketiciler, tedarikçilerle sözleşme imzalayarak elektrik hizmeti alıyor.

Söz konusu yönetmelik, 1 Şubat 2017 tarihinde yürürlüğe girecek.