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Adana'daki terör saldırısı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 11:31

ADANA(AA) - Valilik binasına yönelik terör saldırısını gerçekleştiren kadın teröristin kimliği belirlenirken, saldırıyı organize ettiği ileri sürülen oto tamircisi polise ve savcılığa verdiği ifadede, saldırı sonrası kadın teröristin çantasından bomba çıkararak kendisini de tehdit ettiğini öne sürdü.

24 Kasım tarihinde 2 sivilin şehit olduğu ve 33 kişinin yaralandığı Adana Valiliğine yönelik terör saldırısı ile ilgili soruşturma, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Terör saldırısını valilik otoparkına bomba yüklü araç koyarak gerçekleştirdiği iddia edilen kadın teröristin Ç.K. olduğu ve Suriye'ye kaçtığı belirlendi.

Yapılan soruşturma kapsamında, bombalı araç saldırısını organize ettiği iddiasıyla yakalanarak tutuklanan oto tamircisi 30 yaşındaki M.E.V, terör saldırısı ile ilgili polise ve savcılığa itiraflarda bulundu.

M.E.V, terör örgütü PKK militanı olan ve dağa çıkan kardeşini aramak için yurt dışındaki örgüt kamplarına gittiğinde bombacı Ç.K. ile tanıştığını iddia ederek, kamplarda kalan teröristlerin kendisinin kimlik bilgilerini ve telefon numaralarını alarak "Biz sana daha sonra döneceğiz" dediklerini ileri sürdü.

Saldırı öncesi örgüt üyelerinin kendisine ulaşarak "Seni kardeşine götüreceğiz" dediklerini iddia eden M.E.V, valiliğe yapılan terör saldırısı ile ilgili ifadesinde şunları söyledi:

"Örgüt elemanlarının yanındaki kadın teröristi bana göstererek ' yarın bunu hastaneye götür, seni daha sonra kardeşine götüreceğiz' dediler. Kadın teröriste eskortluk yapmadım. Hasta olduğu için Marsa Kadın Doğum Hastanesine götürerek yardımcı oldum. Kadın kendi aracıyla arkamdan geliyordu. Ben aracımla hastaneye döndüm, onunda döndüğünü sandım. Arkama baktığımda yoktu. Acile girmiş olabilir diye düşündüm. İçeri girdim, yoktu. Özel bir durum olduğunu düşünerek arayıp sormadım. Hastane kafeteryasında bir şeyler yedim. Patlama sesi hastaneye kadar geldi. Herkes gibi ben de tedirgin olup, aracımın yanına gittim. Araçta 20 dakika kadar oturdum. Bir süre sonra kadın terörist yanıma geldi. Kendisine arabasının nerede olduğunu sorduğumda 'sus soru sorma, sür' dedi. Ne olduğunu anlamadım. Çantasından bir bomba çıkardı, patlatmaya hazır hale getirip, elinde tuttu. Bana 'önüne kim çıkarsa çıksın durma, gerekirse ez. Yoksa bombayı patlatırım. Ben de sen de havaya uçarız' dedi. Konuşmalarından bombayı onun patlatmış olduğunu anladım. Kullanılmış olduğumu anladım. Kadın teröristi tarifler üzerine bir portakal bahçesine götürdüm. Burada beni kadın terörist ile görüştüren Halo lakaplı E.Ç. isimli şahısla buluştuk. Daha sonra başka bir araca bindik. Köy yollarından Nusaybin'e gittik. Burada başka teröristler ile buluştuk. Kaçakçılar gelip bizi sınırdan geçirdi. Suriye'de bir köye gittik beni orada bıraktılar. 'Daha sonra gelip seninle görüşeceğiz' dediler. 15 gün sonra geldiler. bana gereken yardımda bulunacaklarını söylediler, ailemi de buraya getireceklerini söylediler. Ailemi merak edip bulunduğum yerden kaçtım. Kaçakçılara 200 TL verdim beni Kızıltepe yakınlarına getirdiler. Adana'ya gelirken yol aramasında arama kararım olduğu için yakalandım. Ben kadının terörist olduğunu bilseydim yardım etmezdim."

Polis, Adana Valiliğine bombalı araç saldırısında bulunduktan sonra kaçtığı iddia edilen bombacı kadın Ç.K. ile bu kadın bombacıya yardım ettiği iddia edilen diğer kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Valilik otoparkında 24 Kasım 2016'da bombalı araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirmiş, 33 kişi ise yaralanmıştı.

Saldırıyı terör örgütü PKK'nın yan kolu TAK üstlenmişti.

Terör saldırısının ardından polis ekipleri bomba yüklü başka bir aracı ise Sarıhamzalı Mahallesi'nde takibe almıştı.

"Dur" ihtarına uymayan terörist, polis ekiplerinin ateş açması sonucu etkisiz hale getirilmiş, araçta yapılan incelemede bulunan bombalar ekiplerce imha edilmişti.

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