Ganos Dağı'ndaki yaban hayvanları unutulmadı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğünce oluşturulan ekip, Ganos Dağı'nda kış şartları nedeniyle doğada açlık tehlikesi yaşayan yaban hayvanlarına yem ve yiyecek bıraktı.

Ganos Dağı'nda günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle müdürlük bünyesinde, doğada yem bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına yem ve yiyecek bırakılması için bir ekip oluşturuldu.

Yaban hayvanları için mesai harcayan 10 kişilik ekip, arazi araçlarıyla belirli aralıklarla kar ve buzla kaplanan patikalara rağmen, 600 metre yükseklikteki tepelere ulaşarak karaca, tilki, çakal, tavşan, keklik, bıldırcın, yaban ördeği gibi hayvanlar için yem ve yiyecek bırakıyor.

Tekirdağ Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Gökay İnal, gazetecilere yaptığı açıklamada, sert kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına yem bırakılması için bir ekip oluşturduklarını söyledi.

Bu yıl kışın çok sert geçtiğini vurgulayan İnal, "Bizim de görev alanımız içinde bulunan av ve yaban hayatını destekleme çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda özellikle ilimizde Kartaltepe Tabiat Parkı ve Saray ilçesindeki Çamlık Köy Tabiat Parkında ve civarlarında yaban hayatını destekleme çalışmaları yapıyoruz." dedi.

Doğal hayatı olumsuz etkileyen durumlara karşı önlem aldıklarını ve mesai harcadıklarını belirten İnal, şöyle konuştu:

"Sert kış şartlarında diğer canlılar gibi yabani hayvanlar da etkileniyor. Biz de bu etkilenmeyi minimuma indirme anlamında yabani hayvanların Ganos Dağı'nda yoğun olarak yaşadığı bölgelere yem ve yiyecek bıraktık. Ormanlık alanlara göletlerin olduğu bölgelere karma yem, fırın artıkları, kasap atıkları, saman gibi yiyecekler ve yemler bıraktık. Böylece yabani hayvanların telef olmalarını açlıktan ölmelerini engellemeye çalışıyoruz."

İnal, fırın ve kasap atıklarından oluşan yiyeceklerden yaban domuzu, tilki, çakal ve tavşan, öte yandan diğer buğday, arpa, mısır, mercimek ve pirinçten oluşan karma yemden de kuş türündeki yabani hayvanların faydalandığını kaydetti.



