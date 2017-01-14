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Kartalkaya'da kayak keyfi

14 Ocak 2017 Cumartesi, 11:37

BOLU (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da hafta sonunu fırsat bilen tatilciler kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Bolu kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve kar kalınlığının 2,5 metrenin üzerinde olduğu Kartalkaya Kayak Merkezinde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Merkezde bulunan oteller yüzde 95-98 dolulukla hizmet verirken, gerek otellerde kalan gerekse de günübirlik olarak bölgeye kayak yapmaya gelen tatilciler pistlere akın etti.

Tatilciler, vakitlerini, toplam uzunluğu yaklaşık 45 kilometreyi bulan kayak pistlerinde kayak ve snowboard yaparak geçiriyor.

Kayak merkezinde bulunan bir otelin işletmecisi Yusuf Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kartalkaya'da kar kalınlığının 3 metreye yaklaştığını ifade ederek, kayak pistlerindeki kar kalınlığının ise 3 metrenin üzerinde olduğunu ifade etti.

Avcı, Kartalkaya'daki kar kalitesinin kayak yapmak için çok elverişili ve güzel olduğunu belirterek, bu nedenle otellerin yüzde 95 dolulukla hizmet verdiğini kaydetti.


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