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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Kamyonun altında kalan kadın ağır yaralandı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 11:41

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken kendisine çarpan kamyonun altında kalan kadın ağır yaralandı.

Adnan Menderes Bulvarı’nda Mehmet Y'nin kullandığı 48 PU 962 plakalı kamyon manevra yaptığı sırada, yolun karşısına geçmeye çalışan Şaziye Bulut’a (55) çarptı. Kamyonun altında kalan Bulut, çevredekiler tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Ağır yaralanan kadın, 112 acil servis ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bulut’un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Gözaltına alınan kamyon şoförü Mehmet Y. ise İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaza yerinin yakınında esnaf olan Öner Çot, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaza esnasında havanın çok yağışlı olduğunu ve çığlık sesi üzerine dükkandan dışarı çıktığını anlattı.

Dışarıya çıktığında kadını kamyonun altında gördüğünü ifade eden Çot, "Şoförden kamyonu geri çekmesini istedik. Kadının durumu kötüydü. Ayağı ezilmişti. Biran önce iyileşmesini diliyoruz." dedi.

Kaza anı ise sokak girişindeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kamyonun, koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan kadını altına alması, vatandaşların kamyonu durdurması ve aracın geri gitmesi yer alıyor.

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