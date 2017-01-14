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Kocaeli'de kültür sanat

14 Ocak 2017 Cumartesi, 11:50

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 17-22 Ocak'ta 6 oyunu tiyatroseverlerle buluşturacak.

Karl George Büchner'in yazdığı, Volkan Dinç'in yönettiği "Woyzeck" adlı oyun, 17 Ocak Salı günü saat 20.00'de Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Tatbikat Sahnesi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Büchner'in dünya tiyatro literatürünün en önemli oyunlarından Woyzeck'te, "insan olmak, erdem, ahlak, iyilik, para ve sınıf" kavramları üzerinden sorgulanıyor.

- "Kuşlar Yine Gelir"

Ebru Özdemir'in yazdığı, Veysel Sami Berikan'ın yönettiği "Kuşlar Yine Gelir" adlı oyun, 17 Ocak Salı günü saat 14.00'te Gölcük Kazıklı Kervansaray Sahnesi'nde izlenebilecek.

Sarper Saydam, Cansu Cengiz, Nursel Çeliktürk ve Başar Alemdar'ın rol aldığı oyun, hayal kurmayı ve oyun oynamayı unutmuş olan çocukları yeniden hayallerine kavuşturmayı ve onlara umut aşılamayı amaçlıyor.

- "Mahallenin neşesi"

Taylan Ertuğrul'un yazıp yönettiği "Mahallenin Neşesi"nde, Işık Öztorun, Pınar Ünsal, Tekin Ezgütekin, Ahsen Gül Ever ve Ufuk Tuncer rol alıyor.

Eserde, iş arayan Hamdi'nin mahalleye gelen Karagöz-Hacivat gösterisinden etkilenmesi ve İsmail'in fikriyle kapı kapı dolaşarak mani söylemeye, bir taraftan da tef çalarak bahşiş toplamaya karar vermesi konu ediliyor.

Oyun, 18 Ocak Çarşamba günü saat 11.00 ve 14.00'de ve 22 Ocak Pazar günü saat 14.00'te SDKM Büyük Sahne'de beğeniye sunulacak.

- "Krem Karamel"-

Zeynep Kaçar'ın yazdığı, Veysel Sami Berikan'ın yönettiği "Krem Karamel", 18 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de SDKM'de Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Mizah, hız ve sürprizleri barındıran oyun, kadını, kadının kendisine bakışını, toplumun kadına bakışını anlatıyor.

Seda Güven Şahin ve Çağrı Mengüç'ün rol aldığı oyunun dekor tasarımını Rona Topçuoğlu, kostüm tasarımını Emine Kaynak Yıldırım, ışık tasarımını Erol Dinçdemir, ses tasarımını İlker Sevüker, dans düzenini Ferdi Yıldız, müziklerini Aytek Mete Elgün ve Birol Akman ile reji asistanlığını Hilal Şakar yapıyor.

- "Jan Dark"

Bernard Shaw'ın yazdığı, Muzaffer Aksoy'un çevirmenliğini yaptığı "Jan Dark" adlı oyunda, Yaşar Özveri̇, Aydın Si̇galı, Şafak Karali̇, Ufuk Aşar, Nuri Karadeni̇z, Aytek Mete Elgün, Volkan Di̇nç, Esra Yaşar'ın da aralarında bulunduğu kalabalık sanatçı kadrosu rol alıyor.

Jan Dark'ın kahramanca yaşamı ve ölümünün konu edildiği oyun, 19-20 Ocak'ta saat 20.00'de, 21 Ocak Cumartesi günü de saat 15.00 ile 20.00'de SDKM Büyük Sahne'de izlenebilecek.

- "Soğan Gibi"

Taner Büyükarman'ın yazdığı, yönetmenliğini Bora Seçkin'in yaptığı "Soğan Gibi" adlı oyun, Gebze Osman Hamdi Bey Sahnesi'nde 22 Ocak Pazar günü saat 18.00'de izleyiciyle buluşturulacak.

Oyunda, hayata dair bağlarını koparıp koparmama ikilemindeki insanların, tiyatro vasıtasıyla ayağa kalkma serüvenleri aktarılıyor.


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