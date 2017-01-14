ATO yönetiminden Bakan Özlü'ye ziyaret

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ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle birlikte Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'yü ziyaret etti.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Özlü ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yüksek katma değerli ürünler üretmesi gerektiğini, teknoloji üreten bir Türkiye istediklerini belirtti.

Türkiye'nin dış ticareti artırmaya çalıştığında ithalatının da arttığına dikkati çeken Özlü, ihracatın ithalata dayalı olduğunu, teknoloji açığının kapatılması halinde dış ticaret açığının da kapatılacağını vurguladı.

Bakan Özlü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) da içinde olduğu, devlet teşkilatının ele alındığı bir düzenleme yaptıklarını, böylece Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun yapısının da değişeceğini, ayrıca Ar-Ge destekleme sistemini de değiştirerek TÜBİTAK'ı Ar-Ge yaptıran bir kuruluşa dönüştüreceklerini bildirdi.

Tamamen Türk tasarımı yerli marka otomobil üreteceklerini hatırlatan Özlü, dördüncü sanayi devrimini önemsediklerini, Türkiye'nin sanayi devriminde geride olmadığını ifade etti.

Baran da Ankara'nın ekonomik ve sosyal gelişimine yönelik olarak yürütecekleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Terör örgütlerinin Türkiye'nin istikrar ve güven ortamını hedef aldığını belirten Baran, döviz ve faiz spekülatörlerinin de aynı amaca hizmet ettiğine dikkati çekti.

Baran, vatandaşın, tüccarın, sanayicinin bu spekülasyon teröristlerinden korunması gerektiğini, bunları yapanlarla bomba patlatan, suikast yapan, eline silah alan, devlete, millete kastedenlerin, bölücülerin amacının aynı olduğunu vurguladı. Gürsel Baran, "Bunların hepsi memleketin istikrar, istiklal ve istikbalini hedef almaktadır. Silahlı teröriste ne ceza veriliyorsa spekülasyon teröristine de o ceza verilmelidir. Üretim, ticaret, milletin emeği ve tasarrufu spekülasyon teröristlerinin saldırılarından, terörist eylemlerinden muhafaza edilmelidir." ifadesini kullandı.