İzmit Körfezi'ni kirleten gemilere 884 bin lira ceza

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen 14 gemiye geçen yıl 884 bin 520 lira para cezası uygulandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, çevre ve deniz kirliliğiyle mücadele kapsamında "Liman Kontrol-8" ve "Reis Bey" isimli kontrol tekneleriyle denizden, "TC BEB" adlı deniz uçağıyla da havadan kontrollerin geçen yıl da devam ettiği bildirildi.

İzmit Körfezi'ne dökülen yüzey sularındaki incelemeler ve denetimler sonucunda geçen yıl 14 gemiye toplam 884 bin 520 lira ceza kesildiği ifade edilen açıklamada, sanayi kenti olarak bilinen Kocaeli'yi çevre yatırımlarıyla eski görüntülerinden kurtarıldığı, denetim çalışmalarıyla da deniz ve çevreyi kirletenlere göz açtırılmadığı kaydedildi.

Açıklamada, denizden ve havadan kontrol çalışmalarıyla gemi kaynaklı deniz ile çevre kirliliğinin önüne geçildiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına ait kontrol tekneleri ve deniz uçağıyla deniz araçları, dereler, kıyı tesisleri ve sanayi tesislerini kontrol ediyor, kirliliğe neden olan unsurların tespiti yapılarak, gerektiğinde görülen olumsuzluklar denetim faaliyetlerini sürdüren kara ve deniz ekiplerine bildiriliyor. Liman Kontrol-8 ve Reis Bey isimli kontrol tekneleriyle denizden, TC BEB adlı deniz uçağıyla havadan denetimler kapsamında 2016 yılında 878 kez göreve çıkıldı, toplam 21 çevresel olumsuzluk tespit edildi. Tespit edilen söz konusu olumsuzluklara ilişkin 14 adet gemiye toplam 884 bin 520 lira ceza kesildi."

Açıklamada, İzmit Körfezi'ne dökülen derelerden yüzeysel su kalitesi izleme çalışmalarının da yapıldığı belirtildi.



