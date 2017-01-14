TBMM Başkanı Kahraman'ın sağlık durumu

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ANKARA (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın tedavisinin, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin bilgisi ve kontrolünde, kendi konutunda devam ettirileceği bildirildi.

Kahraman'ın tedavisinin gerçekleştirildiği Güven Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TBMM Başkanımız Sayın İsmail Kahraman'ın 29 Aralık 2016 tarihinden bu zamana hastanemizde devam etmekte olan tıbbi bakım ve tedavisi, kendisinin ve ailesinin talebiyle, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin bilgisi ve kontrolünde, hastanemizin de desteğiyle kendi konutunda devam ettirilecektir."







