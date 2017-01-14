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Hatay'da uyuşturucu operasyonu

14 Ocak 2017 Cumartesi, 12:40
Hatay'da uyuşturucu operasyonu

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan biri Suriyeli 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan, kullanan ve bulunduranlara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Antakya'da 3 adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 145 bin 487 cinsel uyarıcı nitelikte hap, 288 uyuşturu hap ve bir kilo 102 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan biri Suriye uyruklu 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


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