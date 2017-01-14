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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Gençlerbirliği'nin rakibi Kasımpaşa

14 Ocak 2017 Cumartesi, 13:15


ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci bölümünün ilk hafta maçında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak 17. hafta mücadelesini hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Kart cezalı oyuncusu bulunmayan başkent ekibinde tedavileri devam eden Bogdan Stancu ve Samuel Owusu, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

Sezona İbrahim Üzülmez ile başlayan Gençlerbirliği, 10. haftadaki Antalyaspor yenilgisinin ardından teknik direktörlük görevine Ümit Özat'ı getirdi. Başkent ekibi, sezonun ilk deplasman galibiyetini de 11. haftada Kayserispor'a karşı aldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, sezonun 16 maçlık ilk bölümünü 5 galibiyet, 7 beraberlik sonucunda topladığı 22 puanla 8. sırada tamamladı.

Başkent temsilcisi, ilk bölümde deplasmanda oynadığı 8 maçta ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgilik performansıyla 9 puan topladı.

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