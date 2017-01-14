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Ekvador G77'nin dönem başkanlığını devraldı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 13:25

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Ekvador, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde gelişmekte olan 134 ülkenin temsil edildiği G77'nin dönem başkanı oldu.

BM'de düzenlenen devir teslim töreninde, Ekvador, G77'nin 2017 dönem başkanlığını Tayland'dan devraldı.

Törende konuşan Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa, ülkesinin başkanlık döneminde, G77'nin "sosyal ve ekonomik adalet" hedefini desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Correa, "Adaletin tesisi için de yoksulluk, adaletsizlik ve dışlanmanın ortadan kalktığı ve egemenlik, onur ve barışın hüküm sürdüğü bir dünya kurulması gerekiyor." diye konuştu.

Törende konuşan Tayland Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai de ülkesinin 2016 yılı dönem başkanlığında, BM'nin 2030 hedefleri doğrultusunda, gelişim, iyi yönetim ve çevreyi koruma konularında yoğunlaştığını söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise G77'nin, BM hedef ve faaliyetlerinin uygulanmasında öncelikli tercihi olduğunu söyledi.

BM bünyesinde 1964 yılında 77 ülkenin katılımıyla kurulan G77'nin halihazırda 134 üyesi bulunuyor. Çin ise 1994 yılından beri resmi üye olmamasına rağmen, birliğe dışarıdan destek veriyor.


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