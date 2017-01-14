Mersin'deki sel

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MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi ocak ayı ikinci birleşiminde, kentte yaşanan sel felaketiyle ilgili hazırlanan sel afet brifinginin sunumu gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen meclis ocak ayı ikinci birleşiminde, kentte yaşanan sel felaketiyle ilgili hazırlanan brifing sunuldu.

Yapılan sunumda, sel felaketinden sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi görev ve yetki alanında meydana gelen zarar, sel felaketi süresince hizmet veren personel ve araç sayıları, Büyükşehir Belediyesine iletilen vaka bildirimleri ve bildirimlere yapılan geri dönüşün rakamsal verileri, müdahale edilen olayların ilçelere göre dağılımları, sel felaketinde mağdur olanlara yapılan yardımlar ve selden sonra devam ettirilen faaliyetler hakkında bilgiler verildi.

Sel felaketi sırasında Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen personel sayısının ilk gün 2 bin 47, 2'nci ve 3'üncü gün 2 bin 441 olduğunun aktarıldığı sunumda, şu bilgilere yer verildi:

"Selden dolayı Mersin Büyükşehir Belediyesi görev ve yetki alanındaki yollarda, parklarda, tarım arazilerinde, mezarlıklarda, bina ve araçlarda tahribatlar meydana geldi ve toplam zarar 47 milyon 428 bin 761 lira 21 kuruş olarak belirlendi.

Sel felaketi sırasında ve sonrasında sahada ilk gün 469 araç, 2'nci ve 3'üncü gün 534 araç, 4'üncü gün 105 araç çalışırken, çalışmaların yoğunlaştırıldığı 5'inci gün 654 araç hizmet verdi. Sel felaketi süresince Büyükşehir Belediyesine su baskını, araç mahsur kalması, yangın ve hasar tespiti konularıyla ilgili iletilen toplam 8 bin 681 vaka bildirimlerine yüzde 97 oranında geri dönüş sağlandı. Mağdur vatandaşlara yapılan yardımlar kapsamında Adanalıoğlu, Huzurkent, Müfide İlhan, Akdeniz, Selçuklar, Hal, Siteler, Üseli ve Mezitli merkez mahallelerinde toplam 9 bin 290 kişiye sıcak yemek, 7 bin 300 adet sandviç, 600 battaniye ve 200 çizme temini sağlanırken, Büyükşehir Belediyesi aşhanesinde yaptırılan yemekler sel felaketinde mağdur olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmaya devam ediyor."

Sunumda, sel felaketinde kaybolan 2 vatandaşın arama çalışmalarının da Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen 6 kişilik ekiple devam ettiği, afetten etkilenen ailelerin ise Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi'nde misafir edildiği belirtildi.